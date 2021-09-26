https://ria.ru/20210926/sibir-1751839022.html

Опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири - РИА Новости, 26.09.2021

Опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Телеканал "Россия 24" показал видео отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T03:20

2021-09-26T03:20

2021-09-26T03:20

общество

александр бортников

владимир путин

дмитрий песков

виктор зимин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дальний восток

россия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Телеканал "Россия 24" показал видео отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу.Путин отправился в отпуск в начале сентября. На кадрах видно, как он рыбачит, гуляет по горам, сплавляется по реке на катере, а также ночует в палатке."Обычный отдых"О том, что президент после поездки на Дальний Восток отдыхает в сибирской тайге в компании Шойгу, сообщил 7 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Отпуск в ТувеПутин часто выбирает тайгу для отпуска, который длится обычно несколько дней. В этих поездках его нередко сопровождает Шойгу. В частности, они отдыхали в тувинской тайге в середине марта. Путин и Шойгу ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.В 2018 году глава российского государства во время своего отпуска тоже побывал в Туве. Вместе с сопровождавшими его директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселёвым, Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым президент сплавлялся по реке на лодке, гулял по горам и собирал ягоды.В августе 2017 года президент делал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой в горных озерах. Президента тогда сопровождали Шойгу и возглавлявший в то время Хакасию Виктор Зимин. Как отмечал тогда Песков, Путин два часа "гонялся за щукой" в горном озере."Необъятная страна"В 2019 году Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Путин. Кремль" объяснил, почему глава государства предпочитает отдыхать именно в России.Вместе с тем, по словам пресс-секретаря, даже на отдыхе президент не перестает думать о работе и обсуждает со своим окружением наиболее важные вопросы."Я убежден, что президенту вообще не удается никогда переключаться. Слишком большой груз на его плечах и слишком много судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания", - отметил Песков.

https://ria.ru/20210418/putin-1728811609.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210321/putin-1602206837.html

дальний восток

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Путин и Шойгу прогуливаются по склонам заповедника Путин и Шойгу на осеннем отдыхе прогуливаются по склонам заповедника. 2021-09-26T03:20 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, александр бортников, владимир путин, дмитрий песков, виктор зимин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дальний восток, россия