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Опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири
Опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири - РИА Новости, 26.09.2021
Опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири
Телеканал "Россия 24" показал видео отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T03:20
2021-09-26T03:20
общество
александр бортников
владимир путин
дмитрий песков
виктор зимин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дальний восток
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Телеканал "Россия 24" показал видео отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу.Путин отправился в отпуск в начале сентября. На кадрах видно, как он рыбачит, гуляет по горам, сплавляется по реке на катере, а также ночует в палатке."Обычный отдых"О том, что президент после поездки на Дальний Восток отдыхает в сибирской тайге в компании Шойгу, сообщил 7 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Отпуск в ТувеПутин часто выбирает тайгу для отпуска, который длится обычно несколько дней. В этих поездках его нередко сопровождает Шойгу. В частности, они отдыхали в тувинской тайге в середине марта. Путин и Шойгу ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.В 2018 году глава российского государства во время своего отпуска тоже побывал в Туве. Вместе с сопровождавшими его директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселёвым, Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым президент сплавлялся по реке на лодке, гулял по горам и собирал ягоды.В августе 2017 года президент делал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой в горных озерах. Президента тогда сопровождали Шойгу и возглавлявший в то время Хакасию Виктор Зимин. Как отмечал тогда Песков, Путин два часа "гонялся за щукой" в горном озере."Необъятная страна"В 2019 году Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Путин. Кремль" объяснил, почему глава государства предпочитает отдыхать именно в России.Вместе с тем, по словам пресс-секретаря, даже на отдыхе президент не перестает думать о работе и обсуждает со своим окружением наиболее важные вопросы."Я убежден, что президенту вообще не удается никогда переключаться. Слишком большой груз на его плечах и слишком много судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания", - отметил Песков.
https://ria.ru/20210418/putin-1728811609.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210321/putin-1602206837.html
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Путин и Шойгу прогуливаются по склонам заповедника
Путин и Шойгу на осеннем отдыхе прогуливаются по склонам заповедника.
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общество, александр бортников, владимир путин, дмитрий песков, виктор зимин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дальний восток, россия
03:20 26.09.2021
 
Опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Опубликованы кадры отдыха президента Путина и главы Минобороны Шойгу в Сибири

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Телеканал "Россия 24" показал видео отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу.
Путин отправился в отпуск в начале сентября. На кадрах видно, как он рыбачит, гуляет по горам, сплавляется по реке на катере, а также ночует в палатке.

"Обычный отдых"

О том, что президент после поездки на Дальний Восток отдыхает в сибирской тайге в компании Шойгу, сообщил 7 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее", - сказал он журналистам.

Отпуск в Туве

Путин часто выбирает тайгу для отпуска, который длится обычно несколько дней. В этих поездках его нередко сопровождает Шойгу.
В частности, они отдыхали в тувинской тайге в середине марта. Путин и Шойгу ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.
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Песков рассказал о любви Путина к отдыху в Сибири
В 2018 году глава российского государства во время своего отпуска тоже побывал в Туве. Вместе с сопровождавшими его директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселёвым, Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым президент сплавлялся по реке на лодке, гулял по горам и собирал ягоды.

В августе 2017 года президент делал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой в горных озерах. Президента тогда сопровождали Шойгу и возглавлявший в то время Хакасию Виктор Зимин. Как отмечал тогда Песков, Путин два часа "гонялся за щукой" в горном озере.

"Необъятная страна"

В 2019 году Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Путин. Кремль" объяснил, почему глава государства предпочитает отдыхать именно в России.

"Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая. Конечно, это задача президента на своем примере популяризировать те места, о существовании которых большинство граждан, может, и не знают", - сказал Песков.

Вместе с тем, по словам пресс-секретаря, даже на отдыхе президент не перестает думать о работе и обсуждает со своим окружением наиболее важные вопросы.
"Я убежден, что президенту вообще не удается никогда переключаться. Слишком большой груз на его плечах и слишком много судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания", - отметил Песков.
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ОбществоАлександр БортниковВладимир ПутинДмитрий ПесковВиктор ЗиминФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дальний ВостокРоссия
 
 
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