https://ria.ru/20201123/khakasiya-1585851874.html
В РЖД выразили соболезнования в связи со смертью экс-главы Хакасии
В РЖД выразили соболезнования в связи со смертью экс-главы Хакасии
РЖД выражают глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью замгендиректора компании и экс-главы Хакасии Виктора Зимина, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T09:58
2020-11-23T09:58
2020-11-23T09:58
ржд
виктор зимин
аскизский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585848636_0:146:3128:1906_1400x0_80_0_0_0f119704e5d324f2bf8fc64b026bbc94.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. РЖД выражают глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью замгендиректора компании и экс-главы Хакасии Виктора Зимина, сообщил РИА Новости представитель компании.Зимин умер в возрасте 58 лет, сообщил ранее в понедельник в своем аккаунте в Instagram глава Аскизского района региона Абрек Челтыгмашев. Он писал, что причина – пневмония, вызванная коронавирусом."Сегодня от последствий коронавируса скончался заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Виктор Михайлович Зимин. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким", - сообщил представитель РЖД в понедельник.Зимин был назначен назначен заместителем генерального директора РЖД – начальником дирекции развития железных дорог Восточного полигона в марте 2019 года.
https://ria.ru/20201123/zimin-1585851404.html
аскизский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585848636_77:0:2808:2048_1400x0_80_0_0_00965627b0004c73c0fd50a4b90e5dab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, виктор зимин, аскизский район, происшествия