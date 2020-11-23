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В РЖД выразили соболезнования в связи со смертью экс-главы Хакасии
В РЖД выразили соболезнования в связи со смертью экс-главы Хакасии
РЖД выражают глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью замгендиректора компании и экс-главы Хакасии Виктора Зимина, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T09:58
2020-11-23T09:58
ржд
виктор зимин
аскизский район
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. РЖД выражают глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью замгендиректора компании и экс-главы Хакасии Виктора Зимина, сообщил РИА Новости представитель компании.Зимин умер в возрасте 58 лет, сообщил ранее в понедельник в своем аккаунте в Instagram глава Аскизского района региона Абрек Челтыгмашев. Он писал, что причина – пневмония, вызванная коронавирусом."Сегодня от последствий коронавируса скончался заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Виктор Михайлович Зимин. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким", - сообщил представитель РЖД в понедельник.Зимин был назначен назначен заместителем генерального директора РЖД – начальником дирекции развития железных дорог Восточного полигона в марте 2019 года.
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ржд, виктор зимин, аскизский район, происшествия

В РЖД выразили соболезнования в связи со смертью экс-главы Хакасии

09:58 23.11.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевВиктор Зимин
Виктор Зимин - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. РЖД выражают глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью замгендиректора компании и экс-главы Хакасии Виктора Зимина, сообщил РИА Новости представитель компании.
Зимин умер в возрасте 58 лет, сообщил ранее в понедельник в своем аккаунте в Instagram глава Аскизского района региона Абрек Челтыгмашев. Он писал, что причина – пневмония, вызванная коронавирусом.
"Сегодня от последствий коронавируса скончался заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Виктор Михайлович Зимин. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким", - сообщил представитель РЖД в понедельник.
Зимин был назначен назначен заместителем генерального директора РЖД – начальником дирекции развития железных дорог Восточного полигона в марте 2019 года.
Глава Республики Хакасия Виктор Зимин - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 09:50
Глава Хакасии выразил соболезнования в связи со смертью Зимина
 
РЖДВиктор ЗиминАскизский районПроисшествия
 
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