https://ria.ru/20201123/khakasiya-1585851874.html

В РЖД выразили соболезнования в связи со смертью экс-главы Хакасии

В РЖД выразили соболезнования в связи со смертью экс-главы Хакасии

РЖД выражают глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью замгендиректора компании и экс-главы Хакасии Виктора Зимина, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T09:58

2020-11-23T09:58

2020-11-23T09:58

ржд

виктор зимин

аскизский район

происшествия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. РЖД выражают глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью замгендиректора компании и экс-главы Хакасии Виктора Зимина, сообщил РИА Новости представитель компании.Зимин умер в возрасте 58 лет, сообщил ранее в понедельник в своем аккаунте в Instagram глава Аскизского района региона Абрек Челтыгмашев. Он писал, что причина – пневмония, вызванная коронавирусом."Сегодня от последствий коронавируса скончался заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Виктор Михайлович Зимин. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким", - сообщил представитель РЖД в понедельник.Зимин был назначен назначен заместителем генерального директора РЖД – начальником дирекции развития железных дорог Восточного полигона в марте 2019 года.

https://ria.ru/20201123/zimin-1585851404.html

аскизский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ржд, виктор зимин, аскизский район, происшествия