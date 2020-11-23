Глава Хакасии выразил соболезнования в связи со смертью Зимина
КРАСНОЯРСК, 23 ноя - РИА Новости. Глава Хакасии Валентин Коновалов соболезнует семье своего предшественника на посту руководителя региона Виктора Зимина, скончавшегося в результате заболевания коронавирусом.
В понедельник о смерти Зимина сообщил в своем Instagram глава Аскизского района республики Абрек Челтыгмашев. По его данным, Зимин скончался рано утром в Москве на 58-м году жизни.
"После тяжелой и продолжительной болезни скончался глава Республики Хакасия – председатель правительства Республики Хакасия с 2009 по 2018 годы Виктор Михайлович Зимин. По настоящее время он занимал должность заместителя генерального директора ОАО "РЖД" – начальника дирекции развития железных дорог Восточного полигона. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования родным и близким Виктора Михайловича", - написал Коновалов в своем Instagram.
В середине сентября глава Аскизского района Хакасии Абрек Челтыгмашев сообщал, что экс-глава республики Зимин после выздоровления от коронавирусной инфекции проходит курс реабилитации в клиническом госпитале им. А. Вишневского Минобороны. Сам Зимин на своей странице в Instagram сообщал, что заразился коронавирусом, находясь в командировке на БАМе, и находится в военном госпитале им. Вишневского.
Зимин возглавлял республику с 2009 года. В сентябре 2018 года на выборах губернатора Зимин набрал 32,42% голосов, после чего принял решение снять свою кандидатуру и позднее подал в отставку. Валентин Коновалов от КПРФ остался единственным кандидатом на пост главы региона, 11 ноября за него отдали голоса 57,57% избирателей, против — 41,16%.