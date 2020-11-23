https://ria.ru/20201123/zimin-1585851404.html

Глава Хакасии выразил соболезнования в связи со смертью Зимина

Глава Хакасии выразил соболезнования в связи со смертью Зимина

Глава Хакасии Валентин Коновалов соболезнует семье своего предшественника на посту руководителя региона Виктора Зимина, скончавшегося в результате заболевания... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T09:50

2020-11-23T09:50

2020-11-23T09:50

валентин коновалов

ржд

александр коновалов

виктор зимин

москва

республика хакасия

аскизский район

политика

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КРАСНОЯРСК, 23 ноя - РИА Новости. Глава Хакасии Валентин Коновалов соболезнует семье своего предшественника на посту руководителя региона Виктора Зимина, скончавшегося в результате заболевания коронавирусом.В понедельник о смерти Зимина сообщил в своем Instagram глава Аскизского района республики Абрек Челтыгмашев. По его данным, Зимин скончался рано утром в Москве на 58-м году жизни.В середине сентября глава Аскизского района Хакасии Абрек Челтыгмашев сообщал, что экс-глава республики Зимин после выздоровления от коронавирусной инфекции проходит курс реабилитации в клиническом госпитале им. А. Вишневского Минобороны. Сам Зимин на своей странице в Instagram сообщал, что заразился коронавирусом, находясь в командировке на БАМе, и находится в военном госпитале им. Вишневского.Зимин возглавлял республику с 2009 года. В сентябре 2018 года на выборах губернатора Зимин набрал 32,42% голосов, после чего принял решение снять свою кандидатуру и позднее подал в отставку. Валентин Коновалов от КПРФ остался единственным кандидатом на пост главы региона, 11 ноября за него отдали голоса 57,57% избирателей, против — 41,16%.

https://ria.ru/20201118/khakasiya-1585142214.html

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аскизский район

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валентин коновалов, ржд, александр коновалов, виктор зимин, москва, республика хакасия, аскизский район, политика