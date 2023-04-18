https://ria.ru/20230418/deputat-1865986926.html
Депутат Госдумы Сокол возвращается в Хакасию после службы в зоне СВО
Депутат Госдумы Сокол возвращается в Хакасию после службы в зоне СВО - РИА Новости, 18.04.2023
Депутат Госдумы Сокол возвращается в Хакасию после службы в зоне СВО
Бывший спикер иркутского заксобрания и депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Сокол сообщил, что возвращается из зоны проведения специальной военной операции РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T09:36
2023-04-18T09:36
2023-04-18T09:36
политика
россия
сергей сокол
валентин коновалов
владимир путин
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Бывший спикер иркутского заксобрания и депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Сокол сообщил, что возвращается из зоны проведения специальной военной операции в Хакасию. В конце сентября 2022 года Сокол написал заявление в адрес Минобороны РФ и руководства ЕР с просьбой отправить его добровольцем в зону СВО и уже в октябре уехал в учебную часть на боевое слаживание. Известно, что он проходил службу в подразделении аэроразведки БАРС "Каскад". В январе, после завершения первого, он продлил контракт. В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Сокола орденом Мужества. "Ну вот срок моей службы заканчивается, я еду в Хакасию, ждите меня дома", - сообщил Сокол в видеообращении в своих соцсетях. Ранее ряд СМИ, в том числе РБК и "Коммерсант", сообщали, что 52-летний Сокол в 2023 году может стать кандидатом от ЕР на предстоящих в сентябре выборах главы Хакасии. Сам Сокол данную информацию не комментировал. Действующий губернатор Хакасии 35-летний Валентин Коновалов представляет КПРФ. Он был избран главой региона во втором туре выборов в ноябре 2018 года. До Коновалова республику с 2009 года возглавлял единорос Виктор Зимин. В сентябре 2018 года на выборах губернатора он набрал 32,42% голосов, после чего принял решение снять свою кандидатуру и позднее подал в отставку. Коновалов остался единственным кандидатом на пост главы региона, 11 ноября за него отдали свои голоса 57,57% избирателей, против проголосовали 41,16%. Коновалов, данные в СМИ о возможной отставке которого появлялись в течение всего его губернаторского срока, в августе прошлого года заявил о готовности пойти на второй срок. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что про Коновалова в СМИ было выпущено "4,5 тысячи грязных сюжетов, которые прошли по абсолютно честному, достойному человеку".
https://ria.ru/20230409/svo-1864019783.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сергей сокол, валентин коновалов, владимир путин, единая россия, госдума рф
Политика, Россия, Сергей Сокол, Валентин Коновалов, Владимир Путин, Единая Россия, Госдума РФ
Депутат Госдумы Сокол возвращается в Хакасию после службы в зоне СВО
Депутат Госдумы Сокол возвращается в Хакасию после службы добровольцем в зоне СВО
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Бывший спикер иркутского заксобрания и депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Сокол сообщил, что возвращается из зоны проведения специальной военной операции в Хакасию.
В конце сентября 2022 года Сокол написал заявление в адрес Минобороны РФ
и руководства ЕР с просьбой отправить его добровольцем в зону СВО и уже в октябре уехал в учебную часть на боевое слаживание. Известно, что он проходил службу в подразделении аэроразведки БАРС "Каскад". В январе, после завершения первого, он продлил контракт. В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Сокола
орденом Мужества.
"Ну вот срок моей службы заканчивается, я еду в Хакасию, ждите меня дома", - сообщил Сокол в видеообращении в своих соцсетях.
Ранее ряд СМИ, в том числе РБК и "Коммерсант", сообщали, что 52-летний Сокол в 2023 году может стать кандидатом от ЕР на предстоящих в сентябре выборах главы Хакасии. Сам Сокол данную информацию не комментировал.
Действующий губернатор Хакасии 35-летний Валентин Коновалов представляет КПРФ
. Он был избран главой региона во втором туре выборов в ноябре 2018 года. До Коновалова республику с 2009 года возглавлял единорос Виктор Зимин. В сентябре 2018 года на выборах губернатора он набрал 32,42% голосов, после чего принял решение снять свою кандидатуру и позднее подал в отставку. Коновалов остался единственным кандидатом на пост главы региона, 11 ноября за него отдали свои голоса 57,57% избирателей, против проголосовали 41,16%.
Коновалов, данные в СМИ о возможной отставке которого появлялись в течение всего его губернаторского срока, в августе прошлого года заявил о готовности пойти на второй срок. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что про Коновалова в СМИ было выпущено "4,5 тысячи грязных сюжетов, которые прошли по абсолютно честному, достойному человеку".
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