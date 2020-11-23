https://ria.ru/20201123/zimin-1585844861.html

Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин

Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин

Экс-глава Хакасии Виктор Зимин умер на 59-м году жизни, сообщил глава Аскизского района республики. Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T08:55

2020-11-23T08:55

2020-11-23T09:21

ржд

виктор зимин

республика хакасия

политика

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Экс-глава Хакасии Виктор Зимин умер на 59-м году жизни, сообщил глава Аскизского района республики. Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом.Бывшего руководителя республики госпитализировали в августе, все это время он находился в одном из военных госпиталей в Москве.Зимин родился 23 августа 1962 года в деревне Диссос в Красноярском крае. В 1981-м окончил Абаканский сельскохозяйственный техникум, а в 2007-м — Томский государственный архитектурно-строительный университет.В 2003 году его избрали депутатом Верховного Совета Республики Хакасия, а через четыре года — депутатом Госдумы пятого созыва.В 2009 году Зимин возглавил региональное правительство. Позже его должность стала называться глава Республики Хакасия — председатель правительства Республики Хакасия.В сентябре 2018 года на выборах он набрал 32,42% голосов, после чего принял решение снять свою кандидатуру и подал в отставку. Позднее Зимина назначили заместителем гендиректора компании "РЖД" — начальником дирекции развития железных дорог Восточного полигона.

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ржд, виктор зимин, республика хакасия, политика