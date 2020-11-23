Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин
08:55 23.11.2020 (обновлено: 09:21 23.11.2020)
© Фото : Пресс-служба правительства Республики ХакасияГлава Республики Хакасия Виктор Зимин
© Фото : Пресс-служба правительства Республики Хакасия
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Экс-глава Хакасии Виктор Зимин умер на 59-м году жизни, сообщил глава Аскизского района республики. Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом.
Бывшего руководителя республики госпитализировали в августе, все это время он находился в одном из военных госпиталей в Москве.
Зимин родился 23 августа 1962 года в деревне Диссос в Красноярском крае. В 1981-м окончил Абаканский сельскохозяйственный техникум, а в 2007-м — Томский государственный архитектурно-строительный университет.
В 2003 году его избрали депутатом Верховного Совета Республики Хакасия, а через четыре года — депутатом Госдумы пятого созыва.
В 2009 году Зимин возглавил региональное правительство. Позже его должность стала называться глава Республики Хакасия — председатель правительства Республики Хакасия.
В сентябре 2018 года на выборах он набрал 32,42% голосов, после чего принял решение снять свою кандидатуру и подал в отставку.
Позднее Зимина назначили заместителем гендиректора компании "РЖД" — начальником дирекции развития железных дорог Восточного полигона.
Виктор Зимин