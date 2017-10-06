Биография Андрея Травникова

Андрей Травников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 6 октября 2017

Андрей Травников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 6 октября 2017

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Александрович Травников родился 1 февраля 1971 года в городе Череповце Вологодской области.

В 1998 году окончил Череповецкий государственный университет по специальности "Электропривод и автоматика". В 2014 году прошел профессиональную переподготовку по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В 1990-1992 годах служил в Вооруженных силах СССР.

С 1992 года по 2006 год работал на различных должностях на Череповецком металлургическом комбинате (ОАО "Северсталь").

В 2006-2010 годах был генеральным директором ООО "Электроремонт".

С 2010 года по 2012 год занимал пост первого заместителя мэра Череповца.

В 2012-2014 годах — заместитель губернатора Вологодской области, первый заместитель губернатора Вологодской области.

С 2014 года по ноябрь 2016 года был заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе администрации президента РФ аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе.

С ноября 2016 года — мэр Вологды.

6 октября 2017 года Андрей Травников назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области.

Травников является действительным государственным советником Российской Федерации 2-го класса.

Сумма задекларированного дохода за 2016 год составила около 5,5 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников