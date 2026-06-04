В Новосибирской области почти полностью сняли карантин по пастереллезу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Карантин, введенный в Новосибирской области из-за ликвидации очагов пастереллеза, снят во всех населенных пунктах и на предприятиях.
- Сейчас необходимо выждать 90 дней и провести повторные анализы, чтобы убедиться в отсутствии заболевания, сказал губернатор региона Андрей Травников.
- После получения отрицательных результатов можно будет начать восстановление поголовья скота в пострадавших хозяйствах, добавил он.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Карантин, ранее вводившийся в Новосибирской области в связи с ликвидацией очагов пастереллеза, снят во всех населенных пунктах и на всех предприятиях, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Андрей Травников.
"Карантин во всех населенных пунктах и на всех предприятиях снят. Требуется выждать 90 дней с этого момента и взять повторные смывы, чтобы точно убедиться, что заразы больше не осталось… В течение последних уже более трех месяцев новых вспышек на территории нашей области не фиксировалось", - сказал губернатор, отвечая на вопрос о ситуации с ликвидацией очагов пастереллеза в регионе.
Он отметил, что после получения результатов контрольных анализов, которые покажут отсутствие каких-либо признаков заболевания, ориентировочно в августе, можно будет приступить к началу восстановления поголовья скота в пострадавших хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан.
В Новосибирской области в 2026 году в пяти районах был введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. При этом 24 марта глава Россельхознадзора Сергей Данкверт объявил, что все очаги и зоны риска распространения пастереллеза в регионе ликвидированы. Новые случаи заболевания не фиксируются.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.