В Новосибирской области почти полностью сняли карантин по пастереллезу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Карантин, ранее вводившийся в Новосибирской области в связи с ликвидацией очагов пастереллеза, снят во всех населенных пунктах и на всех предприятиях, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Андрей Травников.

"Карантин во всех населенных пунктах и на всех предприятиях снят. Требуется выждать 90 дней с этого момента и взять повторные смывы, чтобы точно убедиться, что заразы больше не осталось… В течение последних уже более трех месяцев новых вспышек на территории нашей области не фиксировалось", - сказал губернатор, отвечая на вопрос о ситуации с ликвидацией очагов пастереллеза в регионе.