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Пожарные спасли четырех человек при пожаре в доме в Новосибирске - РИА Новости, 19.06.2026
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07:22 19.06.2026 (обновлено: 09:50 19.06.2026)
Пожарные спасли четырех человек при пожаре в доме в Новосибирске

Пожарные спасли четырех человек при пожаре в жилом доме Новосибирске

© Фото : ГУ МЧС России по Новосибирской областиТушение пожара в жилом доме в Калининском районе в Новосибирске
Тушение пожара в жилом доме в Калининском районе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Новосибирской области
Тушение пожара в жилом доме в Калининском районе в Новосибирске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При пожаре в трехэтажном жилом доме по улице Народной в Новосибирске пожарные спасли четырех человек.
  • Два человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси в квартире дома по улице Народной в Новосибирске.
  • Для беспрепятственной работы пожарных перекрыты улицы Народная и Богдана Хмельницкого.
НОВОСИБИРСК, 19 июн – РИА Новости. Пожарные с помощью лестницы спасли четырех человек при пожаре в трехэтажном жилом доме по улице Народной в Новосибирске, их передали врачам, сообщает ГУМЧС по региону.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что два человека пострадали при взрыве газовоздушной смести в квартире дома по улице Народной в Новосибирске, идет ликвидация пожара.
"Все силы и средства спасателей брошены на борьбу с огнем и спасение людей. По оперативной информации, сотрудники МЧС России при помощи трехколенной лестницы спасли четыре человека. В настоящее время они переданы бригаде скорой помощи", - говорится в сообщении.
По данным главка МЧС, горит трехэтажный жилой дом в Калининском районе Новосибирска на улице Народная. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило интенсивное горение со второго этажа, огонь распространился на кровлю дома. Для беспрепятственной работы пожарных перекрыты улицы Народная и Богдана Хмельницкого.
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ПроисшествияНовосибирскНовосибирская областьРоссияАндрей ТравниковБогдан ХмельницкийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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