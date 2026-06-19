Пожарные спасли четырех человек при пожаре в доме в Новосибирске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При пожаре в трехэтажном жилом доме по улице Народной в Новосибирске пожарные спасли четырех человек.
- Два человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси в квартире дома по улице Народной в Новосибирске.
- Для беспрепятственной работы пожарных перекрыты улицы Народная и Богдана Хмельницкого.
НОВОСИБИРСК, 19 июн – РИА Новости. Пожарные с помощью лестницы спасли четырех человек при пожаре в трехэтажном жилом доме по улице Народной в Новосибирске, их передали врачам, сообщает ГУМЧС по региону.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что два человека пострадали при взрыве газовоздушной смести в квартире дома по улице Народной в Новосибирске, идет ликвидация пожара.
По данным главка МЧС, горит трехэтажный жилой дом в Калининском районе Новосибирска на улице Народная. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило интенсивное горение со второго этажа, огонь распространился на кровлю дома. Для беспрепятственной работы пожарных перекрыты улицы Народная и Богдана Хмельницкого.