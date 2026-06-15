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В Новосибирской области отменили режим ЧС, введенный из-за болезней скота - РИА Новости, 15.06.2026
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13:12 15.06.2026
В Новосибирской области отменили режим ЧС, введенный из-за болезней скота

В Новосибирской области отменили режим ЧС из-за заболеваний сельхозживотных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКоровы на ферме
Коровы на ферме - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Коровы на ферме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Новосибирской области отменили режим ЧС, введенный ранее из-за заболеваний сельскохозяйственных животных.
  • Карантин, введенный по бешенству животных и пастереллезу, снят во всех населенных пунктах и на всех предприятиях региона.
НОВОСИБИРСК, 15 июн – РИА Новости. Власти Новосибирской области отменили режим ЧС, введенный ранее из-за заболеваний сельскохозяйственных животных, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
"Отменить режим функционирования чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенный постановлением правительства Новосибирской области от 16 февраля 2026", - говорится в сообщении.
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Ранее в июне губернатор Андрей Травников рассказал РИА Новости, что вводившийся в регионе карантин снят во всех населенных пунктах и на всех предприятиях. Карантин вводился по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию.
По данным областного Минсельхоза, в настоящее время мясо животных, в том числе говядина, а также другая продукция животного происхождения, прошедшая ветеринарный контроль, может свободно реализовываться на территории региона. Также разрешено перемещение сельскохозяйственных животных по территории Новосибирской области под контролем ветеринарных специалистов.
В настоящее время ветслужба продолжает работу по восстановлению статуса регионализации Новосибирской области, что позволит обеспечить беспрепятственное перемещение и реализацию живых животных и продукции животного происхождения за пределами региона.
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