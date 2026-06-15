В Новосибирской области отменили режим ЧС, введенный из-за болезней скота

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Новосибирской области отменили режим ЧС, введенный ранее из-за заболеваний сельскохозяйственных животных.
- Карантин, введенный по бешенству животных и пастереллезу, снят во всех населенных пунктах и на всех предприятиях региона.
НОВОСИБИРСК, 15 июн – РИА Новости. Власти Новосибирской области отменили режим ЧС, введенный ранее из-за заболеваний сельскохозяйственных животных, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
"Отменить режим функционирования чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенный постановлением правительства Новосибирской области от 16 февраля 2026", - говорится в сообщении.
Ранее в июне губернатор Андрей Травников рассказал РИА Новости, что вводившийся в регионе карантин снят во всех населенных пунктах и на всех предприятиях. Карантин вводился по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию.
По данным областного Минсельхоза, в настоящее время мясо животных, в том числе говядина, а также другая продукция животного происхождения, прошедшая ветеринарный контроль, может свободно реализовываться на территории региона. Также разрешено перемещение сельскохозяйственных животных по территории Новосибирской области под контролем ветеринарных специалистов.
В настоящее время ветслужба продолжает работу по восстановлению статуса регионализации Новосибирской области, что позволит обеспечить беспрепятственное перемещение и реализацию живых животных и продукции животного происхождения за пределами региона.