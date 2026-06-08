Первого вице-губернатора Новосибирской области уволили с поста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов уволен со своего поста.
- Его обязанности будут временно перераспределены между другими заместителями главы региона.
- До конца июня губернатор Андрей Травников внесет изменения в структуру правительства и администрации губернатора.
НОВОСИБИРСК, 8 июн - РИА Новости. Первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов уволен со своего поста, его обязанности на постоянной основе перераспределят между другими заместителями главы региона, заявил в понедельник губернатор Андрей Травников.
"Юрий Федорович Петухов уволен со своего поста первого заместителя губернатора Новосибирской области. Попрошу обязанности, закрепленные за первым замом губернатора, исполнять в соответствии с временным перераспределением", - сказал Травников на оперативном совещании в областном правительстве.
Глава региона уточнил при этом, что до конца июня внесет изменения в структуру правительства и администрации губернатора.
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"И обязанности первого заместителя губернатора будут перераспределены между остальными заместителями. Поэтому, коллеги, просьба учитывать это в своей работе и исполнять все обязанности, которые ранее были закреплены за Петуховым", - подчеркнул он.
Петухов занимал должность первого вице-губернатора, руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области. Он родился 12 апреля 1968 года в городе Черемхово в Иркутской области. В 1994 году окончил Новосибирский юридический институт, филиал Томского госуниверситета по специальности "Юриспруденция". Кандидат юридических наук.
В 2002 году Петухов был назначен на должность председателя избирательной комиссии Новосибирска, где проработал до 2011 года. После недолго занимал должность вице-мэра Новосибирска, затем возглавил избирательную комиссию Новосибирской области. С октября 2015 года был назначен на должность первого вице-губернатора главой региона Владимиром Городецким. Возглавивший область в 2017 году Травников сохранил за ним пост первого заместителя губернатора.