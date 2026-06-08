Рейтинг@Mail.ru
Первого вице-губернатора Новосибирской области уволили с поста - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 08.06.2026 (обновлено: 09:13 08.06.2026)
Первого вице-губернатора Новосибирской области уволили с поста

Травников: первого вице-губернатора Новосибирской области Петухова уволили

© Фото : Новосибирь/TelegramЮрий Петухов
Юрий Петухов - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Новосибирь/Telegram
Юрий Петухов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов уволен со своего поста.
  • Его обязанности будут временно перераспределены между другими заместителями главы региона.
  • До конца июня губернатор Андрей Травников внесет изменения в структуру правительства и администрации губернатора.
НОВОСИБИРСК, 8 июн - РИА Новости. Первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов уволен со своего поста, его обязанности на постоянной основе перераспределят между другими заместителями главы региона, заявил в понедельник губернатор Андрей Травников.
"Юрий Федорович Петухов уволен со своего поста первого заместителя губернатора Новосибирской области. Попрошу обязанности, закрепленные за первым замом губернатора, исполнять в соответствии с временным перераспределением", - сказал Травников на оперативном совещании в областном правительстве.
Андрей Шинделов - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Уволенный глава новосибирского Минсельхоза получил новую должность
5 мая, 09:52
Глава региона уточнил при этом, что до конца июня внесет изменения в структуру правительства и администрации губернатора.
«
"И обязанности первого заместителя губернатора будут перераспределены между остальными заместителями. Поэтому, коллеги, просьба учитывать это в своей работе и исполнять все обязанности, которые ранее были закреплены за Петуховым", - подчеркнул он.
Петухов занимал должность первого вице-губернатора, руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области. Он родился 12 апреля 1968 года в городе Черемхово в Иркутской области. В 1994 году окончил Новосибирский юридический институт, филиал Томского госуниверситета по специальности "Юриспруденция". Кандидат юридических наук.
В 2002 году Петухов был назначен на должность председателя избирательной комиссии Новосибирска, где проработал до 2011 года. После недолго занимал должность вице-мэра Новосибирска, затем возглавил избирательную комиссию Новосибирской области. С октября 2015 года был назначен на должность первого вице-губернатора главой региона Владимиром Городецким. Возглавивший область в 2017 году Травников сохранил за ним пост первого заместителя губернатора.
Егор Ковальчук - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Врио губернатора Брянской области отправил правительство региона в отставку
17 мая, 19:50
 
ПолитикаНовосибирская областьНовосибирскАндрей ТравниковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала