В Новосибирской области отменили беспилотную опасность

"Отбой беспилотной опасности! На территории Новосибирской области в 23.30 (19.30 мск – ред.) 06.07.2026", - говорится в сообщении.

"После полной проверки обстановки могу уверенно сказать: никаких опасных летательных аппаратов в небе региона нет, режим беспилотной опасности отменен. Желаю всем спокойной ночи!", - написал он в канале на платформе "Макс".