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В Новосибирской области отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 07.07.2026
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03:43 07.07.2026
В Новосибирской области отменили беспилотную опасность

В Новосибирской области отменили режим беспилотной опасности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖелезобетонное укрытие на улице в Курске
Железобетонное укрытие на улице в Курске - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Железобетонное укрытие на улице в Курске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Новосибирской области был объявлен режим беспилотной опасности.
  • Отбой беспилотной опасности был объявлен 6 июля 2026 года в 23:30 по местному времени.
  • Режим беспилотной опасности был введен на основании анализа ситуации в Омской области и заявлений граждан о наблюдении беспилотных летательных аппаратов.
НОВОСИБИРСК, 6 июл – РИА Новости. Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Новосибирской области, следует из сообщения в канале РСЧС региона на платформе "Макс".
Ранее в понедельник беспилотная опасность впервые была объявлена на территории Новосибирской области.
"Отбой беспилотной опасности! На территории Новосибирской области в 23.30 (19.30 мск – ред.) 06.07.2026", - говорится в сообщении.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил, что режим беспилотной опасности в регионе был объявлен РСЧС на основании анализа ситуации, сложившейся в соседнем регионе - Омской области, а также заявлений граждан, якобы видевших беспилотные летательные аппараты.
"После полной проверки обстановки могу уверенно сказать: никаких опасных летательных аппаратов в небе региона нет, режим беспилотной опасности отменен. Желаю всем спокойной ночи!", - написал он в канале на платформе "Макс".
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