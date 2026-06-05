В Новосибирской области привили весь восприимчивый к пастереллезу скот

Краткий пересказ от РИА ИИ В Новосибирской области проведена 100%-ная вакцинация всего восприимчивого к пастереллезу поголовья скота.

Карантин, введенный из-за вспышек пастереллеза, снят во всех населенных пунктах и на всех предприятиях области.

Власти Новосибирской области принимают дополнительные меры по учету и контролю скота, стремясь зарегистрировать всех сельскохозяйственных животных в системе «Хорриот».

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Вакцинация всего восприимчивого к пастереллезу поголовья скота проведена в Новосибирской области после ликвидации очагов этого заболевания, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Андрей Травников.

Ранее в интервью РИА Новости глава региона сообщил, что вводившийся в регионе из-за вспышек пастереллеза карантин снят во всех населенных пунктах и на всех предприятиях области.

"Главное мероприятие для того, чтобы это (вспышки пастереллеза – ред.) не повторилось вновь, уже выполнено. Это 100%-ная вакцинация всего скота как в крупных хозяйствах, так и в личных подсобных хозяйствах. Всего восприимчивого скота от этой заразы", - сказал Травников

Он добавил, что каких-то других ограничений в связи с ликвидированными вспышками заболевания в регионе не предполагается, однако принимаются дополнительные меры по учету и контролю скота.

"В частности, все владельцы животных, в том числе и в личных подсобных хозяйствах, обязаны 100% регистрировать их в государственной информационной системе Россельхознадзора "Хорриот". К сожалению, не все собственники это добросовестно выполняли. А это мешает учету перемещения животных, а самое главное - не позволяет добиваться 100%-ной вакцинации, которая защищает не только от этого, но и от многих других опасных заболеваний", - сказал глава региона.

Травников отметил, что основные усилия властей сейчас направлены на то, чтобы в системе "Хорриот" были зарегистрированы абсолютно все сельскохозяйственные животные Новосибирской области