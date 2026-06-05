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В Новосибирской области привили весь восприимчивый к пастереллезу скот - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
02:06 05.06.2026
В Новосибирской области привили весь восприимчивый к пастереллезу скот

Травников: в Новосибирской области привили восприимчивый к пастереллезу скот

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАндрей Травников
Андрей Травников - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Андрей Травников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новосибирской области проведена 100%-ная вакцинация всего восприимчивого к пастереллезу поголовья скота.
  • Карантин, введенный из-за вспышек пастереллеза, снят во всех населенных пунктах и на всех предприятиях области.
  • Власти Новосибирской области принимают дополнительные меры по учету и контролю скота, стремясь зарегистрировать всех сельскохозяйственных животных в системе «Хорриот».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Вакцинация всего восприимчивого к пастереллезу поголовья скота проведена в Новосибирской области после ликвидации очагов этого заболевания, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Андрей Травников.
Ранее в интервью РИА Новости глава региона сообщил, что вводившийся в регионе из-за вспышек пастереллеза карантин снят во всех населенных пунктах и на всех предприятиях области.
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"Главное мероприятие для того, чтобы это (вспышки пастереллеза – ред.) не повторилось вновь, уже выполнено. Это 100%-ная вакцинация всего скота как в крупных хозяйствах, так и в личных подсобных хозяйствах. Всего восприимчивого скота от этой заразы", - сказал Травников.
Он добавил, что каких-то других ограничений в связи с ликвидированными вспышками заболевания в регионе не предполагается, однако принимаются дополнительные меры по учету и контролю скота.
"В частности, все владельцы животных, в том числе и в личных подсобных хозяйствах, обязаны 100% регистрировать их в государственной информационной системе Россельхознадзора "Хорриот". К сожалению, не все собственники это добросовестно выполняли. А это мешает учету перемещения животных, а самое главное - не позволяет добиваться 100%-ной вакцинации, которая защищает не только от этого, но и от многих других опасных заболеваний", - сказал глава региона.
Травников отметил, что основные усилия властей сейчас направлены на то, чтобы в системе "Хорриот" были зарегистрированы абсолютно все сельскохозяйственные животные Новосибирской области.
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