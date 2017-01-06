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Биография Андриса Лиепы

03:0206.01.2017
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Народный артист РФ Андрис Лиепа. Архив
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Андрис Марисович Лиепа родился 6 января 1962 года в Москве в семье известного артиста балета, солиста Большого театра Мариса Лиепы.

Его мать, Маргарита Жигунова, была артисткой Московского драматического театра имени А.С. Пушкина.

В 1980 году окончил Московское академическое хореографическое училище, класс Александра Прокофьева. В том же году он был приглашен в Большой театр СССР.

Исполнял ведущие партии в основном репертуаре театра, в балетах "Щелкунчик", "Спящая красавица" и "Лебединое озеро" Петра Чайковского, "Жизель" Адольфа Адана, "Раймонда" Александра Глазунова, "Иван Грозный" Сергея Прокофьева, "Золотой век" Дмитрия Шостаковича и др.

С 1988 года Андрис Лиепа начал выступать в качестве приглашенного солиста в иностранных балетных труппах — "Нью-Йорк сити балле" (NYCB), "Американском театре балета" (ABT), исполняя заглавные партии в постановках Кеннета Макмиллана, Джорджа Баланчина, Михаила Барышникова, работал с Морисом Бежаром в Лозанне.

Лиепа выступал также в Римской и Шведской операх, в театре "Ла Скала" танцевал с Карлой Фраччи, в Парижской Опере — с Изабель Гирен.

В качестве постоянного приглашенного солиста Андрис Лиепа работал в Государственном академическом театре оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне Мариинский театр).

В 1990-х годах в Театре "Кремлевский балет" он стал первым исполнителем партий Макбета в одноименном балете Кирилла Молчанова (1990) и Принца в "Золушке" Сергея Прокофьева (1991), выступив в последнем в партнерстве с легендарной балериной Екатериной Максимовой.

В 1992 году во время гастролей по Америке на репетиции Лиепа упал и разорвал крестовидную связку. После травмы он приостановил карьеру артиста балета.

В 1993 году Лиепа возобновил балеты Михаила Фокина "Петрушка" и "Жар-птица" на музыку Игоря Стравинского и "Шехерезада" на музыку Николая Римского-Корсакова, созданные для знаменитых дягилевских "Русских сезонов" в Париже, и показал их на сцене Большого и Мариинского театров.

В 1994 году поставил оперу Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже" в Мариинском театре. В 1995 году спектакль был показан на Эдинбургском фестивале.

Как режиссер осуществил постановку оперы "Евгений Онегин" в Оперном центре Галины Вишневской (2007), оперы "Золотой петушок" в Детском музыкальном театре имени Н.И. Сац (2013, совместно Георгием Исаакяном) и др.

В 1997 году стал организатором и режиссером кинематографического проекта "Возвращение Жар-Птицы", в который вошли три балета Михаила Фокина "Петрушка", "Жар-Птица" и "Шехерезада". Андрис Лиепа исполнил главные партии в восстановленных им фильмах-балетах.

В 1996 году в память отца организовал Благотворительный фонд имени Мариса Лиепы. С 2005 года совместно с Театром "Кремлевский балет" фондом организован совместный международный проект "Русские сезоны XXI века".

В мае 2014 года Андрис Лиепа назначен художественным руководителем и главным балетмейстером Театра "Кремлевский балет".

В 1997 году Андрис сыграл роль русского поэта Сергея Есенина в пьесе "Айседора, когда она танцевала" в Токио (Япония).

Как киноактер исполнил главную роль в драме "Короткое дыхание любви" (1992).

Режиссер документальных фильмов "Он научился летать" (1991) и "Возвращение Жар-птицы" (1997), в последнем выступил и в роли сценариста.

Лиепа — член Попечительского совета Международного открытого фестиваля искусств "Черешневый Лес".

Входит в состав Патриаршего совета по культуре.

Андрис Лиепа — народный артист РФ (2009).

Награжден латвийским орденом Трех звезд IV степени (2007), а также орденом Дягилева I степени "За пользу русской культуре".

Является обладателем золотой медали IV Международного конкурса артистов балета (1981), серебряной медали V Международного конкурса артистов балета (1985). Удостоен Гран-при Международного конкурса артистов балета в Джексоне (США, 1986). В 1998 году за свой фильм "Возвращение Жар-птицы" он получил приз Французской академии кино "Золотая лента русского кино".

Андрис Лиепа был дважды женат. Его первой супругой была солистка балета Большого театра Людмила Семеняка. Второй раз он женился на Екатерине Катковской. От этого брака у Лиепы есть дочь Ксения.

Сестра Андриса Лиепы — народная артистка РФ, российская балерина, актриса театра и кино Илзе Лиепа.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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