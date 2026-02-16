Рейтинг@Mail.ru
Умерла актриса Маргарита Жигунова
Культура
Культура
 
09:47 16.02.2026
Умерла актриса Маргарита Жигунова
Умерла актриса Маргарита Жигунова - РИА Новости, 16.02.2026
Умерла актриса Маргарита Жигунова
На 89-м году жизни умерла актриса театра имени Пушкина Маргарита Жигунова, мать артистов балета Ильзе и Андриса Лиепы
андрис лиепа, школа-студия мхат, маргарита жигунова
Культура, Андрис Лиепа, Школа-студия МХАТ, Маргарита Жигунова
Умерла актриса Маргарита Жигунова

Актриса Маргарита Жигунова умерла в возрасте 88 лет

Маргарита Жигунова
Маргарита Жигунова - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. На 89-м году жизни умерла актриса театра имени Пушкина Маргарита Жигунова, мать артистов балета Ильзе и Андриса Лиепы, сообщает портал "Кинотеатр.ру".
"Маргарита Ивановна Жигунова (Лиепа) 20 февраля 1937, деревня Князево Тверской области - 11 февраля 2026, Москва", - говорится в карточке актрисы на портале.
Актриса окончила Школу-студию МХАТ в 1959 году. С 1960 года была актрисой Московского драматического театра имени Пушкина, также снималась в кинофильмах. Была женой советского артиста балета Мариса Лиепы.
 
Культура
 
 
