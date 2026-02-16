https://ria.ru/20260216/zhigunova-2074612382.html
Умерла актриса Маргарита Жигунова
На 89-м году жизни умерла актриса театра имени Пушкина Маргарита Жигунова, мать артистов балета Ильзе и Андриса Лиепы, сообщает портал "Кинотеатр.ру". РИА Новости, 16.02.2026
