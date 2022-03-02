https://ria.ru/20220302/liepa-1775987938.html
"Целую крепко, ваш Лиепка!" Известный танцовщик отметил в Кремле юбилей
"Целую крепко, ваш Лиепка!" Известный танцовщик отметил в Кремле юбилей - РИА Новости, 02.03.2022
"Целую крепко, ваш Лиепка!" Известный танцовщик отметил в Кремле юбилей
В Кремлевском дворце прошел гала-концерт "Андрис Лиепа 6:0" в честь 60-летия народного артиста России и известного танцовщика Андриса Лиепы. Помимо насыщенного... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:29
2022-03-02T12:29
2022-03-02T12:48
культура
новости культуры
большой театр
мариинский театр
андрис лиепа
илзе лиепа
музыкальный театр имени наталии сац
балет
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Кремлевском дворце прошел гала-концерт "Андрис Лиепа 6:0" в честь 60-летия народного артиста России и известного танцовщика Андриса Лиепы. Помимо насыщенного шоу, гостей также ждала выставка. Поздравить Лиепу пришли ведущие артисты балета Мариинского и Большого театров, сообщает корреспондент РИА Новости. Каждый танцевальный фрагмент, включенный в программу концерта, имел для Андриса особое, личное значение.В торжественном концерте приняли участие ученики и друзья юбиляра — звезды балета и премьеры ведущих музыкальных театров, таких как Большой и Мариинский театры, где ранее работал Лиепа. В их числе — артисты балета Евгения Образцова, Надина Хамраева, Анна Никулина, Денис Родькин, Юлия Махалина, Анжелина Воронцова, Владимир Шкляров, Мария Хорева, а также артистка балета, народная артистка России и сестра юбиляра Илзе Лиепа. Кроме того, в концерте участвовали воспитанники Московского государственного академического Детского музыкального театра имени Наталии Сац и Русской национальной балетной школы Илзе Лиепа.Илзе подготовила сюрприз для брата-юбиляра — маленькие ученицы и ученики Балетной школы Илзе Лиепа подарили Андрису выступление, фрагмент балета "Пахита".Ведущим вечера стал сам именинник, он же и режиссировал все выступления. Артист выступал с предисловием к каждому представлению: делился теплыми воспоминаниями о собственных выходах на сцену, рассказывал о знакомых и дружбе с коллегами по цеху. Андрис Лиепа – советский и российский солист балета, театральный режиссер и продюсер, народный артист России. После окончания сольной танцевальной карьеры занялся режиссерской деятельностью, ставил не только балеты, но и оперы, балы и концерты популярной музыки. С 2019 года Лиепа в основном живет в Ташкенте, где возглавляет труппу Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои.
https://ria.ru/20220227/liepa-1775438273.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Концерт в честь 60-летия Андриса Лиепы в Кремлевском дворце
Концерт в честь 60-летнего юбилея Андриса Лиепы в Кремлевском дворце. Комментарий Илзе Лиепы. Па-де-де из балета «Спящая красавица» Петра Чайковского. Фрагмент из балета «Жар-птица» Стравинского. Монолог «Петрушки», тоже Стравинский, хореография Фокина. Дуэт из балета «Шехерезада» Николая Римского-Корсакова. Номер «Настроение» на музыку Щедрина. Па-де-де из «Лебединого озера», танцует Анжелина Воронцова. Видео корреспондента РИА Новости.
2022-03-02T12:29
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новости культуры, большой театр, мариинский театр, андрис лиепа, илзе лиепа, музыкальный театр имени наталии сац, балет, театр, государственный кремлевский дворец
12:29 02.03.2022 (обновлено: 12:48 02.03.2022)
"Целую крепко, ваш Лиепка!" Известный танцовщик отметил в Кремле юбилей
Гала-концерт "Андрис Лиепа 6:0" прошел в Кремлевском дворце
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Кремлевском дворце прошел гала-концерт "Андрис Лиепа 6:0" в честь 60-летия народного артиста России и известного танцовщика Андриса Лиепы. Помимо насыщенного шоу, гостей также ждала выставка. Поздравить Лиепу пришли ведущие артисты балета Мариинского и Большого театров, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Мне исполнилось 60 лет, это было 6 января. Я позвонил маме и спросил, мам, ты вообще когда-нибудь думала, что твоему сыну однажды будет 60? И она ответила, смеясь — "нет". Спасибо вам всем, что пришли поздравить меня. Целую крепко, ваш Лиепка!" — открыл мероприятие именинник.
Каждый танцевальный фрагмент, включенный в программу концерта, имел для Андриса особое, личное значение.
В торжественном концерте приняли участие ученики и друзья юбиляра — звезды балета и премьеры ведущих музыкальных театров, таких как Большой и Мариинский театры, где ранее работал Лиепа. В их числе — артисты балета Евгения Образцова, Надина Хамраева, Анна Никулина, Денис Родькин, Юлия Махалина, Анжелина Воронцова, Владимир Шкляров, Мария Хорева, а также артистка балета, народная артистка России и сестра юбиляра Илзе Лиепа. Кроме того, в концерте участвовали воспитанники Московского государственного академического Детского музыкального театра имени Наталии Сац и Русской национальной балетной школы Илзе Лиепа.
"Я всегда восхищалась старшим братом. Он всегда был моим духовным руководителем, он мне помогал. У него было терпение отвоевывать свое право на сцену Большого театра, и он его отвоевал. Все, что он делает в жизни, — всегда высшего качества. Весь мир обязан ему, что в "Русских сезонах" вспомнили наследие Дягилева", — сказала за кулисами во время репетиций сестра артиста Илзе.
Илзе подготовила сюрприз для брата-юбиляра — маленькие ученицы и ученики Балетной школы Илзе Лиепа подарили Андрису выступление, фрагмент балета "Пахита".
Ведущим вечера стал сам именинник, он же и режиссировал все выступления. Артист выступал с предисловием к каждому представлению: делился теплыми воспоминаниями о собственных выходах на сцену, рассказывал о знакомых и дружбе с коллегами по цеху.
Андрис Лиепа – советский и российский солист балета, театральный режиссер и продюсер, народный артист России. После окончания сольной танцевальной карьеры занялся режиссерской деятельностью, ставил не только балеты, но и оперы, балы и концерты популярной музыки. С 2019 года Лиепа в основном живет в Ташкенте, где возглавляет труппу Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои.