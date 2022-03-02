https://ria.ru/20220302/liepa-1775987938.html

"Целую крепко, ваш Лиепка!" Известный танцовщик отметил в Кремле юбилей

"Целую крепко, ваш Лиепка!" Известный танцовщик отметил в Кремле юбилей - РИА Новости, 02.03.2022

"Целую крепко, ваш Лиепка!" Известный танцовщик отметил в Кремле юбилей

В Кремлевском дворце прошел гала-концерт "Андрис Лиепа 6:0" в честь 60-летия народного артиста России и известного танцовщика Андриса Лиепы. Помимо насыщенного... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:29

2022-03-02T12:29

2022-03-02T12:48

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музыкальный театр имени наталии сац

балет

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Кремлевском дворце прошел гала-концерт "Андрис Лиепа 6:0" в честь 60-летия народного артиста России и известного танцовщика Андриса Лиепы. Помимо насыщенного шоу, гостей также ждала выставка. Поздравить Лиепу пришли ведущие артисты балета Мариинского и Большого театров, сообщает корреспондент РИА Новости. Каждый танцевальный фрагмент, включенный в программу концерта, имел для Андриса особое, личное значение.В торжественном концерте приняли участие ученики и друзья юбиляра — звезды балета и премьеры ведущих музыкальных театров, таких как Большой и Мариинский театры, где ранее работал Лиепа. В их числе — артисты балета Евгения Образцова, Надина Хамраева, Анна Никулина, Денис Родькин, Юлия Махалина, Анжелина Воронцова, Владимир Шкляров, Мария Хорева, а также артистка балета, народная артистка России и сестра юбиляра Илзе Лиепа. Кроме того, в концерте участвовали воспитанники Московского государственного академического Детского музыкального театра имени Наталии Сац и Русской национальной балетной школы Илзе Лиепа.Илзе подготовила сюрприз для брата-юбиляра — маленькие ученицы и ученики Балетной школы Илзе Лиепа подарили Андрису выступление, фрагмент балета "Пахита".Ведущим вечера стал сам именинник, он же и режиссировал все выступления. Артист выступал с предисловием к каждому представлению: делился теплыми воспоминаниями о собственных выходах на сцену, рассказывал о знакомых и дружбе с коллегами по цеху. Андрис Лиепа – советский и российский солист балета, театральный режиссер и продюсер, народный артист России. После окончания сольной танцевальной карьеры занялся режиссерской деятельностью, ставил не только балеты, но и оперы, балы и концерты популярной музыки. С 2019 года Лиепа в основном живет в Ташкенте, где возглавляет труппу Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои.

https://ria.ru/20220227/liepa-1775438273.html

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2022

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Концерт в честь 60-летия Андриса Лиепы в Кремлевском дворце Концерт в честь 60-летнего юбилея Андриса Лиепы в Кремлевском дворце. Комментарий Илзе Лиепы. Па-де-де из балета «Спящая красавица» Петра Чайковского. Фрагмент из балета «Жар-птица» Стравинского. Монолог «Петрушки», тоже Стравинский, хореография Фокина. Дуэт из балета «Шехерезада» Николая Римского-Корсакова. Номер «Настроение» на музыку Щедрина. Па-де-де из «Лебединого озера», танцует Анжелина Воронцова. Видео корреспондента РИА Новости. 2022-03-02T12:29 true PT15M50S

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Елена Громова

новости культуры, большой театр, мариинский театр, андрис лиепа, илзе лиепа, музыкальный театр имени наталии сац, балет, театр, государственный кремлевский дворец