https://ria.ru/20220810/teatr-1808327132.html

В РАМТе в августе покажут одноактные балеты

В РАМТе в августе покажут одноактные балеты - РИА Новости, 10.08.2022

В РАМТе в августе покажут одноактные балеты

В рамках Летних Балетных Сезонов в РАМТе покажут одноактные балеты "Кармен" и "Пахита", а также постановки легендарных "Русских Сезонов" "Шахерезаду",... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T07:00

2022-08-10T07:00

2022-08-10T07:00

андрис лиепа

мариус петипа

родион щедрин

культура

российский академический молодежный театр

театр

новости культуры

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В рамках Летних Балетных Сезонов в РАМТе покажут одноактные балеты "Кармен" и "Пахита", а также постановки легендарных "Русских Сезонов" "Шахерезаду", "Шопениану", "Половецкие пляски", сообщили в пресс-службе театра."Кармен" и "Пахиту" в хореографии Мариуса Петипа представит труппа Национального классического балета. Балет "Кармен", в основу которого легла одноименная новелла Проспера Мериме, рассказывает о безудержной и жертвенной любви молодого солдата Хозе, ставшего дезертиром и контрабандистом ради красавицы-цыганки Кармен.Российскому зрителю история страстной любви, свободы, предательства и роковой расплаты "Кармен" знакома, прежде всего, по аранжировке Родиона Щедрина."Пахита" основана на сюжете новеллы Мигеля Сервантеса "Цыганочка". Мариус Петипа, представивший на русской сцене приключения сироты Пахиты, дополнил постановку балетными "спецэффектами".Одна из главных "жемчужин" Летних Балетных Сезонов — впервые участвующая в марафоне труппа театра имени Наталии Сац. Танцовщики представят в РАМТе "Лебединое озеро" (23 августа), "Спящую красавицу" (22 и 25 августа) и три одноактных шедевра Михаила Фокина, созданных для "Русских сезонов" Дягилева и восстановленных хореографом Андрисом Лиепой."Шахерезада" на музыку одноименной поэмы Николая Римского-Корсакова перенесет зрителя во времена древних персидских сказаний "Тысячи и одной ночи". Спустя век с момента создания провокационная постановка не утратила смелости.В романтической "Шопениане" прозвучат фортепианные пьесы Фредерика Шопена, а "Половецкие пляски" будут завораживать своей хореографической фантазией.Одна из главных "жемчужин" возрожденных балетов "Русских сезонов" – костюмы и декорации Анны и Анатолия Нежных, взявших за основу эскизы Леона Бакста, Александра Бенуа и Николая Рериха, реконструировавших и переосмысливших их в духе нового времени.Летние Балетные Сезоны проходят с 1 июля по 28 августа. В репертуаре 16 постановок от Чайковского и Адана до Минкуса и Прокофьева.

https://ria.ru/20220728/kino-1804381560.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

андрис лиепа, мариус петипа, родион щедрин, российский академический молодежный театр , театр, новости культуры