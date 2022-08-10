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В РАМТе в августе покажут одноактные балеты - РИА Новости, 10.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220810/teatr-1808327132.html
В РАМТе в августе покажут одноактные балеты
В РАМТе в августе покажут одноактные балеты - РИА Новости, 10.08.2022
В РАМТе в августе покажут одноактные балеты
В рамках Летних Балетных Сезонов в РАМТе покажут одноактные балеты "Кармен" и "Пахита", а также постановки легендарных "Русских Сезонов" "Шахерезаду",... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T07:00
2022-08-10T07:00
андрис лиепа
мариус петипа
родион щедрин
культура
российский академический молодежный театр
театр
новости культуры
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В рамках Летних Балетных Сезонов в РАМТе покажут одноактные балеты "Кармен" и "Пахита", а также постановки легендарных "Русских Сезонов" "Шахерезаду", "Шопениану", "Половецкие пляски", сообщили в пресс-службе театра."Кармен" и "Пахиту" в хореографии Мариуса Петипа представит труппа Национального классического балета. Балет "Кармен", в основу которого легла одноименная новелла Проспера Мериме, рассказывает о безудержной и жертвенной любви молодого солдата Хозе, ставшего дезертиром и контрабандистом ради красавицы-цыганки Кармен.Российскому зрителю история страстной любви, свободы, предательства и роковой расплаты "Кармен" знакома, прежде всего, по аранжировке Родиона Щедрина."Пахита" основана на сюжете новеллы Мигеля Сервантеса "Цыганочка". Мариус Петипа, представивший на русской сцене приключения сироты Пахиты, дополнил постановку балетными "спецэффектами".Одна из главных "жемчужин" Летних Балетных Сезонов — впервые участвующая в марафоне труппа театра имени Наталии Сац. Танцовщики представят в РАМТе "Лебединое озеро" (23 августа), "Спящую красавицу" (22 и 25 августа) и три одноактных шедевра Михаила Фокина, созданных для "Русских сезонов" Дягилева и восстановленных хореографом Андрисом Лиепой."Шахерезада" на музыку одноименной поэмы Николая Римского-Корсакова перенесет зрителя во времена древних персидских сказаний "Тысячи и одной ночи". Спустя век с момента создания провокационная постановка не утратила смелости.В романтической "Шопениане" прозвучат фортепианные пьесы Фредерика Шопена, а "Половецкие пляски" будут завораживать своей хореографической фантазией.Одна из главных "жемчужин" возрожденных балетов "Русских сезонов" – костюмы и декорации Анны и Анатолия Нежных, взявших за основу эскизы Леона Бакста, Александра Бенуа и Николая Рериха, реконструировавших и переосмысливших их в духе нового времени.Летние Балетные Сезоны проходят с 1 июля по 28 августа. В репертуаре 16 постановок от Чайковского и Адана до Минкуса и Прокофьева.
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андрис лиепа, мариус петипа, родион щедрин, российский академический молодежный театр , театр, новости культуры
07:00 10.08.2022
 
В РАМТе в августе покажут одноактные балеты

В РАМТе покажут одноактные балеты "Кармен", "Пахита", "Половецкие пляски"

© Фото предоставлено пресс-службой РАМТБалет "Шахерезада"
Балет Шахерезада
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В рамках Летних Балетных Сезонов в РАМТе покажут одноактные балеты "Кармен" и "Пахита", а также постановки легендарных "Русских Сезонов" "Шахерезаду", "Шопениану", "Половецкие пляски", сообщили в пресс-службе театра.

"Летние Балетные Сезоны, марафон классической хореографии, занимающий сцену РАМТа до конца августа, представляет премьеры в своем репертуаре: 10 августа — "Кармен" Жоржа Бизе и "Пахита" Эдуара Дельдевеза; 24 августа — балеты легендарных "Русских Сезонов" — "Шахерезада", "Шопениана", "Половецкие пляски", восстановленные хореографом Андрисом Лиепой, в исполнении труппы Музыкального театра имени Сац", — пояснили в театре.

"Кармен" и "Пахиту" в хореографии Мариуса Петипа представит труппа Национального классического балета. Балет "Кармен", в основу которого легла одноименная новелла Проспера Мериме, рассказывает о безудержной и жертвенной любви молодого солдата Хозе, ставшего дезертиром и контрабандистом ради красавицы-цыганки Кармен.
Российскому зрителю история страстной любви, свободы, предательства и роковой расплаты "Кармен" знакома, прежде всего, по аранжировке Родиона Щедрина.
"Пахита" основана на сюжете новеллы Мигеля Сервантеса "Цыганочка". Мариус Петипа, представивший на русской сцене приключения сироты Пахиты, дополнил постановку балетными "спецэффектами".
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТБалет "Половецкие пляски"
Балет Половецкие пляски
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТ
Балет "Половецкие пляски"
Одна из главных "жемчужин" Летних Балетных Сезонов — впервые участвующая в марафоне труппа театра имени Наталии Сац. Танцовщики представят в РАМТе "Лебединое озеро" (23 августа), "Спящую красавицу" (22 и 25 августа) и три одноактных шедевра Михаила Фокина, созданных для "Русских сезонов" Дягилева и восстановленных хореографом Андрисом Лиепой.
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТБалет "Кармен"
Балет Кармен
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТ
Балет "Кармен"
"Шахерезада" на музыку одноименной поэмы Николая Римского-Корсакова перенесет зрителя во времена древних персидских сказаний "Тысячи и одной ночи". Спустя век с момента создания провокационная постановка не утратила смелости.
В романтической "Шопениане" прозвучат фортепианные пьесы Фредерика Шопена, а "Половецкие пляски" будут завораживать своей хореографической фантазией.
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТБалет "Шопениана"
Балет Шопениана
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТ
Балет "Шопениана"
Одна из главных "жемчужин" возрожденных балетов "Русских сезонов" – костюмы и декорации Анны и Анатолия Нежных, взявших за основу эскизы Леона Бакста, Александра Бенуа и Николая Рериха, реконструировавших и переосмысливших их в духе нового времени.
Летние Балетные Сезоны проходят с 1 июля по 28 августа. В репертуаре 16 постановок от Чайковского и Адана до Минкуса и Прокофьева.
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