https://ria.ru/20220823/balet-1811411781.html
Впервые в Летних Балетных Сезонах участвует Музыкальный театр имени Сац
Впервые в Летних Балетных Сезонах участвует Музыкальный театр имени Сац - РИА Новости, 23.08.2022
Впервые в Летних Балетных Сезонах участвует Музыкальный театр имени Сац
Впервые в Летних Балетных Сезонах на сцене РАМТа участвует Музыкальный театр имени Сац, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:45
2022-08-23T10:45
2022-08-23T10:45
культура
новости культуры
балет
российский академический молодежный театр
музыкальный театр имени наталии сац
михаил фокин
андрис лиепа
сергей дягилев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811407178_0:253:1500:1097_1920x0_80_0_0_0cf365526f3b620e1a9d0edd07831109.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Впервые в Летних Балетных Сезонах на сцене РАМТа участвует Музыкальный театр имени Сац, сообщает пресс-служба. 23 августа артисты театра Сац исполнят "Лебединое озеро", 25 августа — "Спящую красавицу". 24 августа покажут три одноактных балета Михаила Фокина, созданных для "Русских сезонов" Сергея Дягилева и восстановленных Андрисом Лиепой — "Шахерезада", "Шопениана", "Половецкие пляски". Спектакль "Шахерезада" поставлен на музыку одноименной симфонической поэмы Николая Римского-Корсакова. Постановка "переносит зрителя во времена древних персидских сказаний "Тысячи и одной ночи", рассказывают в пресс-службе."В романтической "Шопениане" легкокрылые сильфиды танцуют под фортепианные пьесы Фредерика Шопена, переложенные для оркестра А. Глазуновым. В балете нет сложных па, напротив, движения танцовщиц нарочито просты и естественны, как женская душа, вырвавшаяся на волю и не скованная никакими условностями", — говорится в пресс-релизе."Половецкие пляски" в пресс-службе Летних Балетных Сезонов называют хореографической фантазией Михаила Фокина, а вслед за ним – и Андриса Лиепы, на тему одноименного музыкального фрагмента оперы Александра Бородина "Князь Игорь"."Одно из главных украшений возрожденных балетов "Русских сезонов" – костюмы и декорации Анны и Анатолия Нежных, взявших за основу эскизы Леона Бакста, Александра Бенуа и Николая Рериха, реконструировавших и переосмысливших их в духе нового времени", — поясняется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20220822/teatr-1811346058.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811407178_19:0:1482:1097_1920x0_80_0_0_8b7df39b249241a13d8826c642f72576.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, балет, российский академический молодежный театр , музыкальный театр имени наталии сац, михаил фокин, андрис лиепа, сергей дягилев
Культура, Новости культуры, Балет, Российский академический молодежный театр , Музыкальный театр имени Наталии Сац, Михаил Фокин, Андрис Лиепа, Сергей Дягилев
Впервые в Летних Балетных Сезонах участвует Музыкальный театр имени Сац
Впервые в Летних Балетных Сезонах на сцене РАМТа участвует Музыкальный театр имени Сац
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Впервые в Летних Балетных Сезонах на сцене РАМТа участвует Музыкальный театр имени Сац, сообщает пресс-служба.
23 августа артисты театра Сац исполнят "Лебединое озеро", 25 августа — "Спящую красавицу". 24 августа покажут три одноактных балета Михаила Фокина, созданных для "Русских сезонов" Сергея Дягилева и восстановленных Андрисом Лиепой — "Шахерезада", "Шопениана", "Половецкие пляски".
Спектакль "Шахерезада" поставлен на музыку одноименной симфонической поэмы Николая Римского-Корсакова. Постановка "переносит зрителя во времена древних персидских сказаний "Тысячи и одной ночи", рассказывают в пресс-службе.
"В романтической "Шопениане" легкокрылые сильфиды танцуют под фортепианные пьесы Фредерика Шопена, переложенные для оркестра А. Глазуновым. В балете нет сложных па, напротив, движения танцовщиц нарочито просты и естественны, как женская душа, вырвавшаяся на волю и не скованная никакими условностями", — говорится в пресс-релизе.
"Половецкие пляски" в пресс-службе Летних Балетных Сезонов называют хореографической фантазией Михаила Фокина, а вслед за ним – и Андриса Лиепы, на тему одноименного музыкального фрагмента оперы Александра Бородина "Князь Игорь".
"Одно из главных украшений возрожденных балетов "Русских сезонов" – костюмы и декорации Анны и Анатолия Нежных, взявших за основу эскизы Леона Бакста, Александра Бенуа и Николая Рериха, реконструировавших и переосмысливших их в духе нового времени", — поясняется в пресс-релизе.