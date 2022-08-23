https://ria.ru/20220823/balet-1811411781.html

Впервые в Летних Балетных Сезонах участвует Музыкальный театр имени Сац

Впервые в Летних Балетных Сезонах участвует Музыкальный театр имени Сац - РИА Новости, 23.08.2022

Впервые в Летних Балетных Сезонах участвует Музыкальный театр имени Сац

Впервые в Летних Балетных Сезонах на сцене РАМТа участвует Музыкальный театр имени Сац, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:45

2022-08-23T10:45

2022-08-23T10:45

культура

новости культуры

балет

российский академический молодежный театр

музыкальный театр имени наталии сац

михаил фокин

андрис лиепа

сергей дягилев

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Впервые в Летних Балетных Сезонах на сцене РАМТа участвует Музыкальный театр имени Сац, сообщает пресс-служба. 23 августа артисты театра Сац исполнят "Лебединое озеро", 25 августа — "Спящую красавицу". 24 августа покажут три одноактных балета Михаила Фокина, созданных для "Русских сезонов" Сергея Дягилева и восстановленных Андрисом Лиепой — "Шахерезада", "Шопениана", "Половецкие пляски". Спектакль "Шахерезада" поставлен на музыку одноименной симфонической поэмы Николая Римского-Корсакова. Постановка "переносит зрителя во времена древних персидских сказаний "Тысячи и одной ночи", рассказывают в пресс-службе."В романтической "Шопениане" легкокрылые сильфиды танцуют под фортепианные пьесы Фредерика Шопена, переложенные для оркестра А. Глазуновым. В балете нет сложных па, напротив, движения танцовщиц нарочито просты и естественны, как женская душа, вырвавшаяся на волю и не скованная никакими условностями", — говорится в пресс-релизе."Половецкие пляски" в пресс-службе Летних Балетных Сезонов называют хореографической фантазией Михаила Фокина, а вслед за ним – и Андриса Лиепы, на тему одноименного музыкального фрагмента оперы Александра Бородина "Князь Игорь"."Одно из главных украшений возрожденных балетов "Русских сезонов" – костюмы и декорации Анны и Анатолия Нежных, взявших за основу эскизы Леона Бакста, Александра Бенуа и Николая Рериха, реконструировавших и переосмысливших их в духе нового времени", — поясняется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20220822/teatr-1811346058.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, балет, российский академический молодежный театр , музыкальный театр имени наталии сац, михаил фокин, андрис лиепа, сергей дягилев