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Впервые в Летних Балетных Сезонах участвует Музыкальный театр имени Сац - РИА Новости, 23.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220823/balet-1811411781.html
Впервые в Летних Балетных Сезонах участвует Музыкальный театр имени Сац
Впервые в Летних Балетных Сезонах участвует Музыкальный театр имени Сац - РИА Новости, 23.08.2022
Впервые в Летних Балетных Сезонах участвует Музыкальный театр имени Сац
Впервые в Летних Балетных Сезонах на сцене РАМТа участвует Музыкальный театр имени Сац, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:45
2022-08-23T10:45
культура
новости культуры
балет
российский академический молодежный театр
музыкальный театр имени наталии сац
михаил фокин
андрис лиепа
сергей дягилев
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Впервые в Летних Балетных Сезонах на сцене РАМТа участвует Музыкальный театр имени Сац, сообщает пресс-служба. 23 августа артисты театра Сац исполнят "Лебединое озеро", 25 августа — "Спящую красавицу". 24 августа покажут три одноактных балета Михаила Фокина, созданных для "Русских сезонов" Сергея Дягилева и восстановленных Андрисом Лиепой — "Шахерезада", "Шопениана", "Половецкие пляски". Спектакль "Шахерезада" поставлен на музыку одноименной симфонической поэмы Николая Римского-Корсакова. Постановка "переносит зрителя во времена древних персидских сказаний "Тысячи и одной ночи", рассказывают в пресс-службе."В романтической "Шопениане" легкокрылые сильфиды танцуют под фортепианные пьесы Фредерика Шопена, переложенные для оркестра А. Глазуновым. В балете нет сложных па, напротив, движения танцовщиц нарочито просты и естественны, как женская душа, вырвавшаяся на волю и не скованная никакими условностями", — говорится в пресс-релизе."Половецкие пляски" в пресс-службе Летних Балетных Сезонов называют хореографической фантазией Михаила Фокина, а вслед за ним – и Андриса Лиепы, на тему одноименного музыкального фрагмента оперы Александра Бородина "Князь Игорь"."Одно из главных украшений возрожденных балетов "Русских сезонов" – костюмы и декорации Анны и Анатолия Нежных, взявших за основу эскизы Леона Бакста, Александра Бенуа и Николая Рериха, реконструировавших и переосмысливших их в духе нового времени", — поясняется в пресс-релизе.
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новости культуры, балет, российский академический молодежный театр , музыкальный театр имени наталии сац, михаил фокин, андрис лиепа, сергей дягилев
Культура, Новости культуры, Балет, Российский академический молодежный театр , Музыкальный театр имени Наталии Сац, Михаил Фокин, Андрис Лиепа, Сергей Дягилев
10:45 23.08.2022
 
Впервые в Летних Балетных Сезонах участвует Музыкальный театр имени Сац

Впервые в Летних Балетных Сезонах на сцене РАМТа участвует Музыкальный театр имени Сац

© Фото предоставлено пресс-службой РАМТаВпервые в Летних Балетных Сезонах на сцене РАМТа принимает участие Музыкальный театр им. Н.Сац
Впервые в Летних Балетных Сезонах на сцене РАМТа принимает участие Музыкальный театр им. Н.Сац
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Впервые в Летних Балетных Сезонах на сцене РАМТа участвует Музыкальный театр имени Сац, сообщает пресс-служба.
23 августа артисты театра Сац исполнят "Лебединое озеро", 25 августа — "Спящую красавицу". 24 августа покажут три одноактных балета Михаила Фокина, созданных для "Русских сезонов" Сергея Дягилева и восстановленных Андрисом Лиепой — "Шахерезада", "Шопениана", "Половецкие пляски".
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТаВпервые в Летних Балетных Сезонах на сцене РАМТа принимает участие Музыкальный театр им. Н.Сац
Впервые в Летних Балетных Сезонах на сцене РАМТа принимает участие Музыкальный театр им. Н.Сац
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа
Впервые в Летних Балетных Сезонах на сцене РАМТа принимает участие Музыкальный театр им. Н.Сац
Спектакль "Шахерезада" поставлен на музыку одноименной симфонической поэмы Николая Римского-Корсакова. Постановка "переносит зрителя во времена древних персидских сказаний "Тысячи и одной ночи", рассказывают в пресс-службе.
"В романтической "Шопениане" легкокрылые сильфиды танцуют под фортепианные пьесы Фредерика Шопена, переложенные для оркестра А. Глазуновым. В балете нет сложных па, напротив, движения танцовщиц нарочито просты и естественны, как женская душа, вырвавшаяся на волю и не скованная никакими условностями", — говорится в пресс-релизе.
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТаВпервые в Летних Балетных Сезонах на сцене РАМТа принимает участие Музыкальный театр им. Н.Сац
Впервые в Летних Балетных Сезонах на сцене РАМТа принимает участие Музыкальный театр им. Н.Сац
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа
Впервые в Летних Балетных Сезонах на сцене РАМТа принимает участие Музыкальный театр им. Н.Сац
"Половецкие пляски" в пресс-службе Летних Балетных Сезонов называют хореографической фантазией Михаила Фокина, а вслед за ним – и Андриса Лиепы, на тему одноименного музыкального фрагмента оперы Александра Бородина "Князь Игорь".
"Одно из главных украшений возрожденных балетов "Русских сезонов" – костюмы и декорации Анны и Анатолия Нежных, взявших за основу эскизы Леона Бакста, Александра Бенуа и Николая Рериха, реконструировавших и переосмысливших их в духе нового времени", — поясняется в пресс-релизе.
Московский академический театр имени В.Маяковского - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 16:50Культура
Театр Маяковского представит шесть премьер в юбилейном сезоне
 
КультураНовости культурыБалетРоссийский академический молодежный театрМузыкальный театр имени Наталии СацМихаил ФокинАндрис ЛиепаСергей Дягилев
 
 
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