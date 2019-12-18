Выставка-инсталляция "Я, Майя Плисецкая" открылась в Москве

Народная артистка СССР Майя Плисецкая в сцене из балета "Прелюдии и фуги"

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. "Русские сезоны ХХI века" и галерея-мастерская "Граунд Солянка" в Москве открывают 18 декабря проект-инсталляцию "Я, Майя Плисецкая" к 95-летию со дня рождения выдающейся балерины, сообщили в пресс-службе галереи.

В основу проекта легла впервые опубликованная в 1994 году автобиографическая книга балерины "Я, Майя Плисецкая", которая стала бестселлером и переиздавалась 15 раз.

Художественный руководитель проекта – народный артист России Андрис Лиепа, автор - известный театральный художник Мария Трегубова, чьи спектакли идут в ведущих театрах России и за рубежом. Музыкально-драматический проект "Я, Майя Плисецкая" - первая большая сольная работа Трегубовой в области современного искусства.

Каждая из шести разделов-комнат инсталляции связана с одним из периодов жизни балерины. Выставка открывается видеоархивом, где на телеэкранах демонстрируются записи интервью и выступлений разных лет, отрывки из биографических фильмов и фрагменты новостей хроники.

Еще одна комната представляет собой балетный зал, за ней – кухня в коммунальной квартире Большого театра, где Майе Плисецкой довелось жить в послевоенные годы.

Белая комната с роялем, в которой звучит посвященная балерине музыка Родиона Щедрина – воплощение величайшей любви в искусстве и в жизни.

Черная комната, заполненная замерзшими фигурами в черных костюмах, глазками для подсматривания и отверстиями для подслушивания – отражает тему взаимоотношений балерины с советскими правящими структурами. И, наконец, комната с бесконечно ведущей вверх лестницей, олицетворяющая путь балерины.