https://ria.ru/20240819/festival-1967132586.html

Гости фестиваля в Бурятии увидели "Лебединое озеро и "Дон Кихота"

Гости фестиваля в Бурятии увидели "Лебединое озеро и "Дон Кихота" - РИА Новости, 19.08.2024

Гости фестиваля в Бурятии увидели "Лебединое озеро и "Дон Кихота"

Гостям фестиваля "Балет на Байкале"* представили классические произведения "Лебединое озеро" и "Дон Кихот", а также номера современной хореографии, которые были РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T17:36

2024-08-19T17:36

2024-08-19T17:36

эн+ (en+ group)

республика бурятия

иркутская область

большой театр

андрис лиепа

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Гостям фестиваля "Балет на Байкале"* представили классические произведения "Лебединое озеро" и "Дон Кихот", а также номера современной хореографии, которые были исполнены на фоне озера, сообщает пресс-служба российского энерго-металлургического холдинга Эн+, который третий год подряд выступает партнером мероприятия.В концертной программе приняли участие солисты Большого театра Маргарита Шрайнер и Алексей Путинцев, ведущие артисты Монгольского театра оперы и балеты, звезды бурятского балета и выпускники Бурятского хореографического колледжа. Специальным гостем и ведущим стал народный артист России Андрис Лиепа. Фестиваль прошел на берегу озера в поселке Турка особой экономической зоны "Байкальская гавань" в Бурятии, говорится в сообщении.В этом году фестиваль посетили несколько сотен зрителей из Иркутской области и Бурятии, Красноярского края, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, а онлайн-трансляцию мероприятия посмотрели более 450 тысяч человек."Балет на Байкале" - это зрелищное мероприятие, которое каждый год притягивает внимание тысяч любителей искусства со всей страны. Красота танца, которую зрителям дарят артисты, здесь усиливается невероятными видами Байкала. Но помимо эстетической составляющей "Балет на Байкале" позволяет обратить внимание людей на вопросы, связанные с защитой озера, напоминает о хрупкости природы перед лицом человека", - привели в пресс-службе слова директора департамента внешних коммуникаций Эн+ Ольги Санаровой.*Мероприятие соответствует возрастной категории 6+

https://ria.ru/20240716/festival-1959859146.html

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иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

эн+ (en+ group), республика бурятия, иркутская область, большой театр, андрис лиепа