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Биография Анны Кузнецовой

03:0603.01.2017
(обновлено: 03:07 03.01.2017)
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© Фото: пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Юрьевна Кузнецова родилась 3 января 1982 года в Пензе.

В 2003 году окончила Пензенский государственный педагогический университет по специальности "Педагог-психолог".

В сфере социальных проектов и благотворительности начинала работать в качестве волонтера в пензенской детской областной больнице, в доме малютки.

В 2010 году Кузнецова создала благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства "Покров". Благодаря активной деятельности Фонда в Пензенской области началась реализация комплексной демографической программы "Жизнь – священный дар", одними из ключевых направлений которой стали профилактическая работа с целью сокращения количества абортов и пропаганда традиционных семейных ценностей.

В 2011 году по инициативе Анны Кузнецовой стартовал Всероссийский фестиваль-конкурс молодежных социальных проектов "Мой выбор – жизнь и здоровье" для внедрения в практику лучших идей по продвижению здорового образа жизни в молодежной среде, формированию и сохранению семейных ценностей, совершенствования мер общественной поддержки материнства и распространения наиболее успешных методик по воспитанию детей.

Кузнецова руководит рядом специальных благотворительных программ, направленных на поддержку слабозащищенных слоев населения – малообеспеченных и неблагополучных семей, детей-инвалидов и сирот. В частности, в 2014 году в Пензе был открыт Центр защиты материнства со стационарным приютом, в котором оказывается комплексная помощь беременным женщинам и женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В 2015 году Анна Кузнецова стала исполнительным директором Всероссийской ассоциации организаций по защите семьи, которая координирует усилия НКО для продвижения наиболее эффективных социальных программ в интересах семьи.

С 2014 года является членом Общероссийского народного фронта в городе Пензе. В 2015 году возглавила региональный исполком Общероссийского народного фронта. В качестве первоочередных мер контроля были осуществлены проверки родильных домов, системы родовспоможения. В число приоритетов введена защита прав инвалидов, в том числе детей, возможность трудоустройства и обучения, противодействие незаконной отмене инвалидности.

9 сентября 2016 года указом президента РФ Владимира Путина Анна Кузнецова назначена уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.

Кузнецова также включена в состав рабочей группы при президенте РФ по выработке предложений о дополнительном регулировании деятельности социально ориентированных НКО.

Награждена орденом Преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви. Удостоена нагрудного знака "За благие дела" III степени Пензенской епархии Русской православной церкви.

Анна Кузнецова замужем, воспитывает шестерых детей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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