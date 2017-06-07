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Безопасность

Зачем Россия усиливает свои военные базы в Таджикистане и Киргизии

19:2407.06.2017
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© Sputnik / Искандар АминовПерейти в фотобанкВоеннослужащие во время совместных учений 201-й российской военной базы и военных сил ТаджикистанаВоеннослужащие во время совместных учений 201-й российской военной базы и военных сил Таджикистана
© Sputnik / Искандар Аминов
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Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Афганские силы безопасности после операции против боевиков исламского государства (ДАИШ) в провинции Нангархар. Архивное фото
© AFP 2017 / Noorullah Shirzada
В МИД рассказали о "неопознанной" авиации, помогающей ИГ* в Афганистане
Россия усиливает свои военные базы в Таджикистане и Киргизии новейшими вооружениями, чтобы помешать импорту терроризма из Афганистана в Центральную Азию. 

Об этом сегодня в Астане на совещании министров обороны государств — членов ШОС заявил российский министр обороны Сергей Шойгу: "Особую тревогу вызывает усиление в Афганистане позиций боевиков ИГ*, число которых достигает трех с половиной тысяч человек.

© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны государств &mdash; членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане

Реализуемая этой группировкой стратегия создания исламского халифата угрожает безопасности как самого Афганистана, так и сопредельных стран".

Патруль американских и афганских военных в районе места бомбардировки в районе Ачин в провинции Нангархар. 14 апреля 2017
© AP Photo / Rahmat Gul
Негативный прогноз для Афганистана — диагноз для США
Ситуация в Афганистане ухудшается с каждым днем. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Усиливается влияние и еще одной террористической группировки — ИГ*. Президент Афганистана Ашраф Гани вчера заявил, что у боевиков радикального движения Талибан* есть "последний шанс", чтобы согласиться на перемирие. Однако с учетом долгой истории противостояния мирный исход маловероятен.

Операция западной коалиции не принесла Афганистану спокойствия, и Минобороны России принимает меры — повышает боевую готовность своих баз в Таджикистане и Киргизии, оснащает их современным вооружением, укрепляет взаимодействие по линии ШОС.

Передний край

Территория Афганистана глубоко вклинивается в Таджикистан, а на общей "горячей границе" протяженностью свыше 1300 километров скопилось до 10 тысяч боевиков различных группировок. Угроза серьезна. Возможно, поэтому 201-я военная база — крупнейший зарубежный военный объект России.

© Sputnik / Искандар АминовПерейти в фотобанкСовместные учения 201-й российской военной базы и военных сил Таджикистана
© Sputnik / Искандар Аминов
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Совместные учения 201-й российской военной базы и военных сил Таджикистана
Пуск ракет РСЗО Ураган на полигоне Чебаркуль
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Эксперт о переброске РСЗО "Ураган" в Таджикистан: это предупреждение

База дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Численность военнослужащих — около 7,5 тысячи человек. В мае 201-ю базу усилили артиллерийским дивизионом большой мощности — реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" калибра 220 миллиметров способны наносить эффективное огневое поражение по целям на дальностях до 35 километров в условиях сложного горного рельефа.

Одновременно в Таджикистан впервые перебросили также оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" для участия в совместном антитеррористическом учении "Душанбе-Антитеррор — 2017".

Американский военный во время столкновения с талибами в Афганистане
© Flickr / The U.S. Army
Афганская игра: кто на самом деле помогает террористам?
В ходе маневров войсковые части из стран СНГ в непосредственной близости от таджикско-афганской границы отработали действия по уничтожению бандформирования, прорвавшегося из Афганистана (противник условный, но стрельбы боевые). Мотострелков и артиллеристов поддерживали с воздуха фронтовые бомбардировщики Су-24М и дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3.

"Душанбе-Антитеррор" — первые маневры, которые проводятся Антитеррористическим центром государств — участников СНГ с привлечением вооруженных сил стран содружества. Таким образом, российская военная база в Таджикистане подтвердила статус регионального центра противодействия терроризму. На сентябрь запланированы аналогичные учения с участием национальных воинских контингентов государств — членов ОДКБ.

© Sputnik / Искандар АминовПерейти в фотобанкМеждународные учения "Душанбе-Антитеррор-2017"
© Sputnik / Искандар Аминов
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Международные учения "Душанбе-Антитеррор-2017"

Второй эшелон

Киргизия расположена севернее Таджикистана, не имеет общей границы с Афганистаном, но ощущает целый комплекс террористических угроз и подвержена внутриполитической турбулентности. Вооруженные силы республики — одни из самых слабых в мире. На этом фоне четыре российских военных объекта — авиационная база Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в городе Кант (начала действовать в 2003 году), испытательная военно-морская база в городе Каракол, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу — играют весомую стабилизирующую роль.

Правительственный час на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Россия создаст надежный заслон глобальному удару противника, пообещал Шойгу

Объединенная российская военная база в Канте сформирована 29 января 2017 года по условиям соглашения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой.

Соглашение и протокол к нему подписаны 20 сентября 2012 года в Бишкеке на 20 лет. Протокол обеспечивает действие российско-киргизских договоров, регламентирующих вопросы присутствия в Киргизии российских воинских формирований, до 29 января 2017 года, а соглашение — до 2032 года.

Афганистан. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Грешнов
Путин оценил, насколько опасна ситуация в Афганистане
Достичь соглашения оказалось непросто. Ранее киргизский президент Алмазбек Атамбаев заявлял, что российская авиабаза покинет республику после окончания срока договора, потому что Кыргызстан в будущем должен опираться и надеяться только на свои вооруженные силы. Вероятно, здесь повлиял негативный опыт взаимодействия с американскими партнерами. Восток — дело тонкое.

В 2001 году Вашингтон начал операцию "Несокрушимая свобода" в Афганистане. Для снабжения своих войск американские ВВС развернули базу в бишкекском аэропорту Манас и вскоре в Киргизии состоялась "тюльпановая революция". В 2006-м парламент республики потребовал пересмотра условий пребывания американских военных в стране. Тремя годами позднее база ВВС США была закрыта, а точнее, преобразована в Центр транзитных перевозок, которым американцы пользовались до 2014 года и пережили вторую "революцию" — свержение президента Курманбека Бакиева.

© Public domainОперация "Несокрушимая свобода" в Афганистане
© Public domain
Операция "Несокрушимая свобода" в Афганистане

Коллективный Восток

Россия строит отношения с государствами Центральной Азии с учетом общих интересов, рук никому не выкручивает, "цветные революции" не поощряет. Ранее Сергей Шойгу отмечал, что российские военные базы в Таджикистане и Киргизии являются гарантом региональной стабильности: "Вместе с союзниками мы укрепляем их боеготовность, что, в свою очередь, усиливает безопасность Душанбе и Бишкека". Сегодняшние встречи и заявление в Астане — продолжение стратегической линии.

Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Силы системы ПВО СНГ могут быть увеличены при необходимости

Место и время совещания министров обороны государств — членов ШОС выбрано не случайно. Терроризм приобрел трансграничный характер, и взаимодействие стран — членов ШОС направлено на упреждение террористической активности. Если коллективный Запад не способен преодолеть разногласия и сформировать единый фронт борьбы с международным терроризмом, возможно, проблему решит коллективный Восток.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане

За 16 лет деятельности Шанхайская организация сотрудничества накопила значительный потенциал. Вступление в ШОС Индии и Пакистана расширит возможности коллективного Востока в сфере безопасности. Общим интересам послужит и наращивание военной составляющей ШОС, включая инструменты российских баз в Таджикистане и Киргизии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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