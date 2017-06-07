Шойгу призвал коллег в ШОС усилить борьбу с терроризмом

АСТАНА, 7 июн — РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу призвал коллег из Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) совместно создавать эффективные инструменты по пресечению проникновения терроризма и радикализма в зону ответственности ШОС.

"В условиях, когда терроризм приобрел трансграничный характер, взаимодействие в рамках ШОС должно быть сосредоточено на выявление и упреждение проявлений террористической активности. Необходимо совместно создавать эффективные инструменты по пресечению проникновения терроризма и радикализма в зону ответственности ШОС", — сказал Шойгу, выступая в среду на совещании министров обороны государств — членов ШОС в столице Казахстана.

При этом он отметил, что особое внимание следует уделять организации оперативного обмена информацией о деятельности террористических группировок.

Министр отметил, что партнёры поддержали инициативу Минобороны России о создании при Совете министров обороны ШОС экспертной рабочей группы, основными задачами которой станут подготовка предложений по сотрудничеству военных ведомств, обмен информацией о ситуации в регионе, проведение консультаций по вопросам военной безопасности.

"Все оборонные ведомства государств — членов Организации поддержали наше предложение", — сказал Шойгу.

Он также напомнил, что угрозы, исходящие от мирового терроризма, широко обсуждались в ходе шестой Московской конференции по международной безопасности в апреле текущего года. "Эта тема преобладала в дискуссиях самых разных уровней", — сказал Шойгу.

Он выразил признательность министру обороны Казахстана Сакену Жасузакову "за личное участие в конференции и яркое выступление".

"Также с большим интересом были встречены доклады представителей Китая и Узбекистана. Все (доклады — ИФ) будут опубликованы в сборнике, который направим в страны, приславшие делегатов на форум. Напомню, что в этом году было представлено рекордное количество государств — 86", — сказал министр обороны России.