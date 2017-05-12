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В мире

Негативный прогноз для Афганистана — диагноз для США

19:2612.05.2017
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© AP Photo / Rahmat GulПатруль американских и афганских военных в районе места бомбардировки в районе Ачин в провинции Нангархар. 14 апреля 2017Патруль американских и афганских военных в районе места бомбардировки в районе Ачин в провинции Нангархар. 14 апреля 2017
© AP Photo / Rahmat Gul

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Пессимистическую оценку развития ситуации в Афганистане дал 11 мая директор Агентства национальной разведки США Дэн Коутс: "Политическое положение и ситуация в области безопасности в Афганистане почти наверняка будут ухудшаться до 2018 года, даже несмотря на незначительное увеличение военной помощи США и их союзников".

На месте взрыва в районе американского посольства в Кабуле, Афганистан. 3 мая 2017
© AP Photo / Massoud Hossaini
Афганистан: амбиции и провалы Вашингтона

На слушаниях в комитете по разведке американского сената Коутс пояснил, что афганское движение "Талибан"* продолжит добиваться успехов, а действия афганских сил безопасности, "скорее всего, ослабнут из-за действий талибов, боевых потерь, дезертирства, слабого руководства".

Руководитель военной разведки генерал-лейтенант Винсент Стюарт подтвердил, что ситуация в Афганистане непредсказуема, силы НАТО могут растерять те незначительные достижения, которых добились за 16 лет присутствия.

В этот же день НАТО попросила Австралию увеличить военное присутствие в Афганистане, где сегодня находятся около 300 австралийских военнослужащих — инструкторов и советников. Вероятно, это коснется и других членов альянса.

Ранее директор Национальной разведки США Дэн Коутс уже предупреждал: без дополнительных войск США и их союзников в Афганистане ситуация с безопасностью в стране ухудшится.

Афганский десантник недалеко от места американской бомбардировки в Афганистане. Архивное фото
© AP Photo / Rahmat Gul
США планируют освободить Афганистан от ИГ* в 2017 году

Пентагон готовит новый план ведения военной кампании в Афганистане, куда может быть направлено дополнительно пять тысяч американских военнослужащих. Сегодня силы движения "Талибан"* и правительственных войск примерно равны, и ни одна из сторон не способна добиться преимущества.

Предыдущий глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер также признавал бессилие Америки на Ближнем Востоке, но при этом искал оправдания: "Когда нет американского руководства, по всему миру начинает происходить всякое разное. Наше присутствие необходимо, чтобы облегчить процесс, выступать в качестве посредника и иногда действовать силой".

С больной головы на здоровую

На этом фоне Пентагон выражает обеспокоенность активностью России в Афганистане. Госдепартамент США доводит до российской стороны свои опасения относительно предполагаемой поддержки Москвой талибов в Афганистане. Американская газета The Washington Post сообщает о расширении связей России с "Талибаном"*.

© AFP 2017 / Noorullah ShirzadaЧлены движения "Талибан", Афганистан
© AFP 2017 / Noorullah Shirzada
Члены движения "Талибан", Афганистан
Американский военный во время столкновения с талибами в Афганистане
© Flickr / The U.S. Army
Афганская игра: кто на самом деле помогает террористам?

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет о русских поставках оружия талибам — из Таджикистана. Международная телерадиокомпания Deutsche Welle ищет негативные для Запада последствия визита в Москву главы Совета национальной безопасности Афганистана Мохаммада Ханифа Атмара.

МИД России всегда называл подобные обвинения абсурдными, бездоказательными, служащими для оправдания провалов американской политики в Афганистане.

Представитель военного ведомства Игорь Конашенков подчеркнул: "В отличие от американских правительственных служб, не существует никакого сотрудничества российского Министерства обороны с организациями, которые признаны ООН в качестве террористических".

Афганские талибы. Архивное фото
© AFP 2017 / Javed Tanveer
СМИ сообщили о начале "весеннего наступления" талибов* в Афганистане
Афганская проблематика остается приоритетом Российской Федерации, Министерства обороны России и Шанхайской организации сотрудничества. Российский Генштаб держит руку на пульсе, оценивает силы "Талибана"* в 40 тысяч боевиков, также прогнозирует осложнение обстановки в Афганистане и считает недостаточной подготовку силовых структур.

Россия продолжит помогать Афганистану, одновременно укрепляя свои позиции в Сирии и Иране. Национальным интересам России отвечает стабильный Ближний Восток.

Шестнадцатое пришествие

Американские военные в Афганистане. Архивное фото
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Пентагон отправит в Афганистан 1,5 тысячи "дьяволов в мешковатых штанах"
Сегодня кабульское правительство контролирует немногим более половины территории страны, возрастает влияние боевиков "Талибана"* и ИГ*. В Пентагоне недовольны качеством подготовки афганских силовиков, которых теснят талибы. 

Новая афганская армия была создана 2 декабря 2002 года. С тех пор она выросла до 200 тысяч человек, но заметных успехов не достигла.

Только в боестолкновениях 2016 года погибли 6700 афганских военнослужащих и полицейских.

Тоннель Саланг в Афганистане. Архивное фото
© Flickr / US Embassy Kabul Afghanistan
США довели до России свои опасения по поводу ситуации в Афганистане
Авиация — единственное серьезное преимущество, которое имеет афганская армия в сравнении с талибами. С расширением зоны влияния боевиков Кабул и Вашингтон не справляются. Американцы намерены увеличить свое присутствие в Афганистане, отправив в страну новую группу военных советников (вероятнее всего, военнослужащих Сил специальных операций).

Военная кампания в Афганистане — самая затяжная в истории Соединенных Штатов. Операция "Несокрушимая свобода" началась 7 октября 2001 года. На пике боевых действий численность войск США достигала 100 тысяч человек. За 15 лет убито уже 2300 американских военнослужащих и более 1000 солдат международной коалиции.

© Фото : Public domainОперация "Несокрушимая свобода" в Афганистане
© Фото : Public domain
Операция "Несокрушимая свобода" в Афганистане

Натовские генералы еще обсуждают эффективную стратегию, однако ситуация ухудшается. Итог продолжительной военной возни в Афганистане — хаос и разрушение региональной безопасности. Американские военнослужащие передвигаются от убежища к убежищу исключительно в колоннах бронетехники, а их базы напоминают осажденные крепости.

Рядом с военной базой США Forward Operating Base Chapman в провинции Хост на востоке Афганистана 24 апреля от взрыва бомбы в автомобиле погибли четыре сотрудника охраны. 

Афганские военные у входа на военную в городе Мазари-Шариф на следующий день после террористической атаки. 22 апреля 2017
© REUTERS / Anil Usyan
В ответ на супербомбежку США в Афганистане талибы устроили массовый теракт
В этот же день члены движения "Талибан"* совершили массовое убийство в городе Мазари-Шариф на границе Афганистана и Таджикистана. Погибли, по разным данным, от 140 до 170 афганских военнослужащих. А ведь Мазари-Шариф считается одним из безопасных городов Афганистана (на севере страны преобладают враждебные талибам таджики и узбеки).

После самой кровавой за последние годы террористической атаки в Мазари-Шарифе для "разбора полетов" в Афганистан прибыл глава Пентагона Джеймс Мэттис. Министр обороны страны Абдулла Хабиби и глава штаба Сухопутных войск Кадам Шах Шахим подали в отставку.

Военно-политическое унижение

Международной коалиции во главе с США осенью 2001 года удалось свергнуть режим талибов, которые управляли Афганистаном с 1996-го.

Кабул. Афганистан. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гращенков
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СМИ узнали о планах США расширить военное присутствие в Афганистане
Однако в конце 2016 года боевики "Талибана"* развернули новое масштабное наступление на позиции правительственных сил, выбили армию и полицию из сельской местности и берут на прицел крупные города. Экстремисты нарастили боевой потенциал, накопили опыт противодействия регулярной армии и пользуются поддержкой значительной части населения. Пятнадцатилетняя гегемония США в Афганистане привела к ухудшению ситуации.

© AFP 2017 / Romeo GacadАмериканские военные в Афганистане, 2011 год
© AFP 2017 / Romeo Gacad
Американские военные в Афганистане, 2011 год

На "реконструкцию правительства" Соединенными Штатами потрачено более 100 миллиардов долларов, и все-таки в Афганистане не удалось создать устойчивую систему государственной власти и экономику. Афганистан по индексу человеческого развития (ИЧР) занимает 171-е место из 188 стран. Безработные составляют более 25% от 32-миллионного населения. Многие афганцы выращивают самую доходную культуру — опийный мак. По данным Госдепартамента США, с 2001 года производство опия-сырца выросло в 40 раз и достигло исторического максимума (90% всего нелегального опиума в мире).

Поврежденная военная техника на месте взрыва в районе американского посольства в Кабуле, Афганистан. 3 мая 2017
© AP Photo / Massoud Hossaini
Эксперт: стабильность в Афганистане была, когда там были советские войска

Вполне закономерно афганское правительство имеет претензии к США и другим иностранным державам, планирует вдвое увеличить численность собственных Сил специального назначения, которые поддерживают высокую боеспособность и наиболее успешны в противостоянии с экстремистами.

Впрочем, претензии к иностранцам имеет не только правительство. В марте афганский военнослужащий Сил специального назначения открыл огонь по американским военным инструкторам на авиабазе НАТО Шораб в южной провинции Гильменд. Трое военнослужащих США получили ранения, афганский спецназовец убит ответным огнем. Подобные инциденты происходят с определенной периодичностью ежегодно.

Немецкое издание Sueddeutsche Zeitung резюмирует: "Администрация президента Дональда Трампа унаследовала конфликт, который нельзя выиграть военным путем. "Талибан"* и афганские силы безопасности, поддерживаемые тринадцатью тысячами солдат международных сил, находятся в патовой ситуации".

В Афганистане наиболее ярко и убедительно проявляется кризис американской исключительности. США более 15 лет демонстрируют неспособность предсказывать и контролировать последствия своих действий на Ближнем Востоке.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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