НАТО просит Австралию увеличить военное присутствие в Афганистане

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. НАТО просит правительство Австралии увеличить военное присутствие в Афганистане, сообщил австралийский премьер-министр Малкольм Тернбулл.

В настоящее время в Афганистане дислоцированы около 300 австралийских военнослужащих, которые исполняют роль инструкторов и советников для местных солдат.

Премьер сообщил, что получил просьбу о расширении контингента в ходе визита в Афганистан в апреле. "Мы не против, но мы должны изучить обязательства нашей армии в других частях региона и всего мира", — заявил Тернбулл, слова которого приводит агентство Рейтер.

Ранее директор национальной разведки США Дэн Коутс предупредил, что если в Афганистане не появятся дополнительные войска США и их союзников по НАТО, ситуация с безопасностью в стране ухудшится.