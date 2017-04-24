США довели до России свои опасения по поводу ситуации в Афганистане

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. США довели до РФ свои опасения в связи с сообщениями о том, что Москва будто бы поддерживает талибов в Афганистане, заявил в понедельник замглавы пресс-службы госдепартамента Марк Тонер.

"Военное руководство США очень серьезно подходит к оценке ситуации в Афганистане. И я могу вас заверить, что мы довели наши опасения до российского правительства", — сказал он на брифинге журналистам.

В то же время, он не стал "вдаваться в подробности частных дипломатических обсуждений с РФ".

Ранее на брифинге в Кабуле командующий ВС США в Афганистане генерал Джон Николсон не стал опровергать информацию о помощи России талибам.

МИД России назвал подобные обвинения "абсурдными и бездоказательными". Глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов отметил в разговоре с РИА Новости, что заявления США о том, что Москва якобы снабжает талибов, являются ложью, цель которой — оправдать провалы политики Вашингтона в Афганистане.

Ранее представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что утверждения о поставках РФ вооружений "Талибану" не соответствуют действительности, у ведомства не было и не может быть взаимодействия, а тем более поставок вооружений террористам. Опроверг сообщения о получении военной поддержки от России и представитель "Талибана" в Афганистане.