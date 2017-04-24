СМИ: при нападении талибов* на базу в Афганистане погибли более 170 человек

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. По меньшей мере 170 человек погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан"* на военную базу на севере Афганистана, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на афганских чиновников.
Издание отмечает, что нападение стало самым смертоносным с 2001 года у группировки, когда талибы* были отстранены от власти в Афганистане.
Представители провинциальных и зарубежных властей обвинили армию Афганистана в попытке замять инцидент, который может подорвать доверие общественности к правительственным институтам. Армейское командование и администрация президента Афганистана Ашрафа Гани отказались давать комментарии по поводу этих обвинений, пишет газета.
Зарубежные представители и чиновники в Афганистане отмечают, что боевики "Талибана"* часто захватывают военный транспорт у региональных сил, а также зачищают военные контрольно-пропускные пункты в регионе. Остается неясным, как много КПП талибы* зачистили перед тем, как подорвали одно из транспортных средств у базы и затем проникли в столовую и мечеть на территории базы, пишет издание.
Ранее агентство Пажвак со ссылкой на источники в органах безопасности сообщило, что переодетые в форму афганской армии боевики ворвались на территорию военной базы. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан"*.
* Террористическая группировка, запрещена в России.