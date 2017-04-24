СМИ: при нападении талибов* на базу в Афганистане погибли более 170 человек

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. По меньшей мере 170 человек погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан"* на военную базу на севере Афганистана, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на афганских чиновников.

Ранее минобороны Афганистана сообщило, что число погибших и раненых в результате нападения в пятницу на базу в провинции Балх на севере Афганистана составляет более 100 военнослужащих. СМИ сообщали, что число жертв нападения может превышать 130 человек.

Издание отмечает, что нападение стало самым смертоносным с 2001 года у группировки, когда талибы* были отстранены от власти в Афганистане.

Представители провинциальных и зарубежных властей обвинили армию Афганистана в попытке замять инцидент, который может подорвать доверие общественности к правительственным институтам. Армейское командование и администрация президента Афганистана Ашрафа Гани отказались давать комментарии по поводу этих обвинений, пишет газета.

Сам Гани посетил город Мазари-Шариф в провинции Балх, неподалеку от которого расположена база, однако не давал комментариев по поводу подробностей нападения. Представитель президента посоветовал обратиться к военным для разъяснений, пишет газета.

Зарубежные представители и чиновники в Афганистане отмечают, что боевики "Талибана"* часто захватывают военный транспорт у региональных сил, а также зачищают военные контрольно-пропускные пункты в регионе. Остается неясным, как много КПП талибы* зачистили перед тем, как подорвали одно из транспортных средств у базы и затем проникли в столовую и мечеть на территории базы, пишет издание.

Военнослужащие, проходящие реабилитацию после нападения в больнице Мазари-Шарифа, отмечают, что у нападавших могли быть связи на самой базе. "Талибан"* сообщил, что осуществил нападение в качестве примера предстоящего весеннего наступления, которое боевики, как правило, объявляют приблизительно в это время года, отмечает газета.

Ранее агентство Пажвак со ссылкой на источники в органах безопасности сообщило, что переодетые в форму афганской армии боевики ворвались на территорию военной базы. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан"*.

* Террористическая группировка, запрещена в России.