В ответ на супербомбежку США в Афганистане талибы устроили массовый теракт

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Исламские радикалы движения "Талибан"* совершили массовое убийство в городе Мазари-Шариф на границе Афганистана и Таджикистана. Жертвами террористической атаки стали по меньшей мере 140 военных, возвращавшихся с пятничной молитвы. Мазари-Шариф не только считался одним из безопаснейших городов Афганистана, но и располагается на севере страны, населенном враждебными талибам таджиками и узбеками. Экстремистам удалась дерзкая вылазка с юга, ради совершения которой они миновали семь контрольно-пропускных пунктов.
Как убивают талибы
Ответственность за понесенные потери афганские власти признали на самом высоком уровне. Вслед за сообщением об атаке, ставшей самой смертоносной за последние годы, министр обороны страны Абдулла Хабиби подал в отставку. Его примеру последовал и глава штаба Сухопутных войск Кадам Шах Шахим.
Афганистан ждет помощи от США
Сразу после терактов в Афганистан неожиданно прибыл министр обороны США Джеймс Мэттис — визит не был заранее объявлен. Стало известно, что США намерены увеличить свое присутствие в Афганистане, отправив в страну новую группу военных советников. В Вашингтоне дают понять, что недовольны качеством подготовки афганских военных, за последние месяцы уступивших часть территории талибам. Вдобавок людские потери: в 2016 году в столкновениях с талибами погибли 6700 афганских военных и полицейских — "рекорд" за долгое время.
С продвижением талибов ни Кабулу, ни Вашингтону не удается справиться, потому что группировка продолжает получать помощь с территории так называемой "зоны племен" в Пакистане. В этом регионе, который до начала сирийской войны считался ЦРУ самым опасным в мире, продолжают скрываться не только афганские экстремисты, но и лидеры "головной "Аль-Каиды*"" во главе с Айманом аз-Завахири. Президенты Буш-младший и Обама оказывали давление на Пакистан, чтобы пресечь финансирование талибов, однако внятного результата добиться не смогли.
Самая долгая война в истории США
Новый террористический акт талибов исключает возможность мирных переговоров с ними на долгое время. Вслед за атакой на Мазари-Шариф экс-президент Афганистана Хамид Карзай, ранее называвший экстремистов своими "рассерженными братьями", заявил, что талибы больше ему не братья.
Подобное обострение исключает возможность использования талибской карты против ИГ*, в конфронтацию с которой вступили эти афганские экстремисты. Использовать одних исламистов против других США пока не удается.
*Экстремистская группировка, запрещенная в России.