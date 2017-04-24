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В мире

В ответ на супербомбежку США в Афганистане талибы устроили массовый теракт

15:2324.04.2017
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© AP Photo / Ishtiaq Mahsud, FileЧлены движения Талибан в Южном Вазиристане, ПакистанЧлены движения Талибан в Южном Вазиристане, Пакистан
© AP Photo / Ishtiaq Mahsud, File

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Исламские радикалы движения "Талибан"* совершили массовое убийство в городе Мазари-Шариф на границе Афганистана и Таджикистана. Жертвами террористической атаки стали по меньшей мере 140 военных, возвращавшихся с пятничной молитвы. Мазари-Шариф не только считался одним из безопаснейших городов Афганистана, но и располагается на севере страны, населенном враждебными талибам таджиками и узбеками. Экстремистам удалась дерзкая вылазка с юга, ради совершения которой они миновали семь контрольно-пропускных пунктов.

© AFP 2017 / Javed Tanveer Афганские талибы в провинции Фарах
© AFP 2017 / Javed Tanveer
Афганские талибы в провинции Фарах

Как убивают талибы

Талибы. Архивное фото
© AFP 2017 / Noorullah Shirzada
Талибы напали на консульство ФРГ в Афганистане
Нападение талибов на Мазари-Шариф было скоординированной атакой десяти смертников, выдавших себя за бойцов афганской армии. Двое исламистов привели в действие "пояса шахидов", остальные, оказавшись в расположении казармы, открыли огонь по солдатам, находившимся без оружия. "Нет никаких сомнений, у талибов были "кроты" на этой базе, иначе как исламисты смогли на нее проникнуть?" — цитирует одного из свидетелей нападения, Мухаммада Хусейна, французское издание La Depeche. Того же мнения придерживается и сослуживец Хуссейна — Нурулла: "Охрана не пускает нас на базу часами, если у нас нет с собой бумаг. А у этих имелись и оружие, и взрывчатка. Ни малейшего сомнения — кто-то им помог".

Ответственность за понесенные потери афганские власти признали на самом высоком уровне. Вслед за сообщением об атаке, ставшей самой смертоносной за последние годы, министр обороны страны Абдулла Хабиби подал в отставку. Его примеру последовал и глава штаба Сухопутных войск Кадам Шах Шахим.

Афганистан ждет помощи от США

Генерал Джеймс Мэттис. Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham
Глава Пентагона прибыл в Афганистан с необъявленным визитом
Нападение талибов на Мазари-Шариф состоялось спустя несколько дней после того, как США применили в Афганистане "мать всех бомб", чтобы уничтожить подземные тоннели, которыми пользовалась группировка ИГ*. В планах США и продолжение войны с конкурентами ИГ* — талибами, уничтожение которых советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер считает абсолютно необходимым. 

Сразу после терактов в Афганистан неожиданно прибыл министр обороны США Джеймс Мэттис — визит не был заранее объявлен. Стало известно, что США намерены увеличить свое присутствие в Афганистане, отправив в страну новую группу военных советников. В Вашингтоне дают понять, что недовольны качеством подготовки афганских военных, за последние месяцы уступивших часть территории талибам. Вдобавок людские потери: в 2016 году в столкновениях с талибами погибли 6700 афганских военных и полицейских — "рекорд" за долгое время.

С продвижением талибов ни Кабулу, ни Вашингтону не удается справиться, потому что группировка продолжает получать помощь с территории так называемой "зоны племен" в Пакистане. В этом регионе, который до начала сирийской войны считался ЦРУ самым опасным в мире, продолжают скрываться не только афганские экстремисты, но и лидеры "головной "Аль-Каиды*"" во главе с Айманом аз-Завахири. Президенты Буш-младший и Обама оказывали давление на Пакистан, чтобы пресечь финансирование талибов, однако внятного результата добиться не смогли.

© REUTERS / ParwizАфганский полицейский участвует в антинаркотической операции в провинции Джалалабад
© REUTERS / Parwiz
Афганский полицейский участвует в антинаркотической операции в провинции Джалалабад

Самая долгая война в истории США

Министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 7 февраля 2017
© РИА Новости . Максим Блинов
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Афганистан выступает за углубление сотрудничества с Россией
Как это ни удивительно, но именно боевые действия в Афганистане, продолжающиеся с 2001 года, — самая затяжная военная кампания в истории Соединенных Штатов. Притом что президент Обама вывел из Афганистана основной контингент американских войск, США продолжают участвовать в войне с талибами. В 2016 году Штаты нанесли авиаудар по пограничью Афганистана и Пакистана, ликвидировав находившегося там лидера талибов Ахтара Мансура. В администрации Обамы рассчитывали принудить талибов к замирению силой, однако не преуспели.

Новый террористический акт талибов исключает возможность мирных переговоров с ними на долгое время. Вслед за атакой на Мазари-Шариф экс-президент Афганистана Хамид Карзай, ранее называвший экстремистов своими "рассерженными братьями", заявил, что талибы больше ему не братья.

Подобное обострение исключает возможность использования талибской карты против ИГ*, в конфронтацию с которой вступили эти афганские экстремисты. Использовать одних исламистов против других США пока не удается.

*Экстремистская группировка, запрещенная в России.

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