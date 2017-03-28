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В мире

Российское военное присутствие в Иране — дело конкретного случая

19:3128.03.2017
(обновлено: 19:32 28.03.2017)
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Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время встречи в Москве. 28 марта 2017 года
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил 28 марта, что решения по использованию Россией иранских военных баз для борьбы с террористами в Сирии будут приниматься "в зависимости от конкретного случая".

Мохаммад Джавад Зариф
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Зариф рассказал, как Россия будет использовать иранские военные базы
Зариф, который находится в России в составе делегации президента Ирана Хасана Роухани, также подчеркнул, что в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным будут обсуждаться региональные проблемы, включая сирийский кризис.

Ранее "конкретные случаи" для тесного военного сотрудничества представлялись. В октябре 2015 года по согласованному маршруту из акватории Каспийского моря стартовали 26 российских крылатых ракет "Калибр", которые пересекли с северо-востока на юго-запад территорию Ирана и поразили 11 объектов террористических группировок в Сирии.

В августе 2016 года Воздушно-космические силы России также использовали иранский аэродром "Хамадан" для нанесения ударов по позициям террористов на сирийской территории.

Военно-морские силы Ирана и России не первый год взаимодействуют, проводят совместные маневры в Каспийском море.

Вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил РФ совершает облет территории авиабазы Хмеймим в Сирии
© AFP 2017/ Stringer
Безвозмездно и бессрочно: Хмеймим становится форпостом России в Сирии
Единственной постоянной военной базой России в регионе остается сирийский Хмеймим. И все же Иран имеет сходные военно-политические позиции, легитимно и результативно участвует в военной кампании на стороне законного правительства САР, то есть является проверенным в боях союзником России.

Иран выглядит серьезным союзником, а для кого-то — жестким противником.

© РИА Новости. Алексей Никольский
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Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 28 марта 2017

Потенциал Тегерана

С 2012 года Тегеран выделяет на военные нужды около 5% ВВП. В 2016 году ВВП — 386 миллиардов долларов, 28-е место в мире — и это неплохой показатель для страны с населением 82,3 миллиона человек (ниже в рейтинге ВВП — Австрия, Норвегия, ОАЭ, Гонконг, Филиппины, Малайзия, Израиль).

Дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносецы Ту-22 М3 на авиабазе Хамадан в Иране. Август 2016
© AP Photo/ WarfareWW
Востоковед: заявление Ирана по предоставлению РФ военных баз – пробный шар
Иран располагает оружием российского, американского и британского производства. Военно-техническое сотрудничество Москвы и Тегерана прерывалось в 1995-2000 годах под давлением Вашингтона, однако уже в 2000-2007 годах на долю России приходилось 85% всего военного импорта Ирана.

Вооруженные силы Исламской Республики Иран состоят из двух параллельных структур: армии и корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые имеют собственные сухопутные войска, Военно-воздушные и Военно-морские силы общей численностью свыше 520 тысяч человек (данные справочника Military Balance за 2016 год).

Только сухопутные войска Ирана (350 тысяч военнослужащих) имеют в своем распоряжении более 1600 танков (в том числе 480 единиц Т-72 российского производства). Сухопутные силы КСИР (около 100 тысяч военнослужащих) в мирное время используются для поддержания общественного порядка. КСИР также руководит силами сопротивления и в течение месяца способен мобилизовать 3 миллиона ополченцев.

Президент России Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Межгосударственные отношения России и Ирана
К 2013 году Иран создал военно-морскую группировку, превосходящую силы стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). По данным иностранной прессы, ВМС Ирана насчитывают более 50 боевых кораблей (в том числе 29 подводных лодок) и вспомогательных судов, способных решать задачи в основном в территориальных водах. Общая численность личного состава иранских ВМС — около 40 тысяч военнослужащих.

Военно-морские силы Ирана более представительны в Персидском заливе и Ормузском проливе. И все же Тегеран расположен ближе к Каспийскому побережью (до него менее 300 километров), нежели к Персидскому заливу Аравийского моря (расстояние — более 550 километров). Каспий — важное внешнеполитическое направление.

Как значительное морское государство сегодня Иран определяет стратегические цели в Мировом океане. В планах ВМС — принятие на вооружение новейших быстроходных ракетных и торпедных катеров, противокорабельных ракет с дальностью стрельбы до 300 километров, РЛС с дальностью обнаружения целей до 500 километров. Программа модернизации предусматривает закупку подводных лодок российского производства.

Некоторые эксперты полагают, что иранские ВМС могут получить ядерное оружие. А пока за стратегическое неядерное ракетное оружие (22 мобильных и 10 шахтных пусковых установок баллистических ракет средней дальности) ответственны аэрокосмические силы КСИР.

Развитие успеха

Оценивая "невидимое" военное влияние Тегерана, ведущая турецкая газета Milliyet пишет, что Запад тревожат действия Ирана в странах Персидского залива. Война в Йемене — важный иранский фронт, который беспокоит Саудовскую Аравию. Кроме того, "Иран приобрел весьма респектабельных и активных в политических, экономических и военных вопросах "местных друзей" и в курдском районе северного Ирака. В "кругу друзей" разрешены и российские разведывательные полеты в Ираке.

Военнослужащий у зенитно-ракетной системы С-300. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Стоимость контракта на поставку С-300 Ирану составила миллиард долларов
Иранский информационный ресурс Farda отмечает важность военно-технического сотрудничества двух стран, высокую эффективность российского оружия на Ближнем Востоке. В ходе недавних маневров Иран успешно испытал ЗРК С-300. При этом командующий иранской базой ПВО Амир Фарзад Исмаили заявил, что С-300 "стер в пух и прах" баллистическую ракету условного противника. Стоимость контракта на поставку Тегерану этого комплекса ПВО составила миллиард долларов.

Ливанское издание Дахия сообщает: "Иран и Россия будут стремиться к укреплению дипломатических отношений и усилению военного сотрудничества в Сирии. <…> Россия обеспечивает воздушную поддержку военным советникам Ирана, которые помогают Сирии на земле. Координация действий России и Ирана привели в конечном счете к поражению сирийской оппозиции в Алеппо. Эта победа позволила Ирану и России вместе с Турцией организовать мирные переговоры без привлечения США".

Издание отмечает, что сотрудничество между Ираном и России эффективно не только в Сирии и "включает в себя гораздо больше, чем будущее президента Асада или будущее Сирии".

© РИА Новости. Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время встречи. 28 марта 2017

Авторитетная американская газета The Washington Post пишет: "На фоне сокращения влияния Соединенных Штатов на Ближнем Востоке Иран и Россия объединяют усилия для укрепления своих позиций в этом регионе. Они расширяют политические и дипломатические связи, а также усиливают совместные операции в Сирии". Издание характеризует масштабы сотрудничества как беспрецедентные — Иран и Россия противостоят региональной политике США, объединяются против Запада.

Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. 28 января 2017 год
© AP Photo/ Andrew Harnik
Нетаньяху и Трамп обсудили по телефону угрозу Ирана

Ранее глава Объединенного командования НАТО в Неаполе и ВМС США в Европе, американский адмирал Марк Фергюсон заявил, что Россия выстраивает "стальную арку" от Балтийского до Черного моря — для подрыва позиций Североатлантического альянса. Адмирал явно упустил из виду перспективный каспийско-иранский сектор "арки".

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Миколо Стецько
Конкретный случай всегда найдется...:)))
21:50
28.03.2017
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ринат
Замечательная статья!Радует информация о мощной армии Ирана,и мобилизационная численность.Одно но,Израиль.Хорошо бы было провести трёх стороние встречи России,Ирана и Израиля,где Россия выступила железобетонным гарантом мирного сотрудничества, ждемс как говорится такого диалога
21:42
28.03.2017
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