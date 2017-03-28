Российское военное присутствие в Иране — дело конкретного случая

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил 28 марта, что решения по использованию Россией иранских военных баз для борьбы с террористами в Сирии будут приниматься "в зависимости от конкретного случая".

Зариф, который находится в России в составе делегации президента Ирана Хасана Роухани, также подчеркнул, что в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным будут обсуждаться региональные проблемы, включая сирийский кризис.

Ранее "конкретные случаи" для тесного военного сотрудничества представлялись. В октябре 2015 года по согласованному маршруту из акватории Каспийского моря стартовали 26 российских крылатых ракет "Калибр", которые пересекли с северо-востока на юго-запад территорию Ирана и поразили 11 объектов террористических группировок в Сирии.

В августе 2016 года Воздушно-космические силы России также использовали иранский аэродром "Хамадан" для нанесения ударов по позициям террористов на сирийской территории.

Военно-морские силы Ирана и России не первый год взаимодействуют, проводят совместные маневры в Каспийском море.

Единственной постоянной военной базой России в регионе остается сирийский Хмеймим. И все же Иран имеет сходные военно-политические позиции , легитимно и результативно участвует в военной кампании на стороне законного правительства САР, то есть является проверенным в боях союзником России

Иран выглядит серьезным союзником, а для кого-то — жестким противником.

Потенциал Тегерана

С 2012 года Тегеран выделяет на военные нужды около 5% ВВП. В 2016 году ВВП — 386 миллиардов долларов, 28-е место в мире — и это неплохой показатель для страны с населением 82,3 миллиона человек (ниже в рейтинге ВВП — Австрия, Норвегия, ОАЭ, Гонконг, Филиппины, Малайзия, Израиль).

Иран располагает оружием российского, американского и британского производства. Военно-техническое сотрудничество Москвы и Тегерана прерывалось в 1995-2000 годах под давлением Вашингтона, однако уже в 2000-2007 годах на долю России приходилось 85% всего военного импорта Ирана

Вооруженные силы Исламской Республики Иран состоят из двух параллельных структур: армии и корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые имеют собственные сухопутные войска, Военно-воздушные и Военно-морские силы общей численностью свыше 520 тысяч человек (данные справочника Military Balance за 2016 год).

Только сухопутные войска Ирана (350 тысяч военнослужащих) имеют в своем распоряжении более 1600 танков (в том числе 480 единиц Т-72 российского производства). Сухопутные силы КСИР (около 100 тысяч военнослужащих) в мирное время используются для поддержания общественного порядка. КСИР также руководит силами сопротивления и в течение месяца способен мобилизовать 3 миллиона ополченцев.

К 2013 году Иран создал военно-морскую группировку, превосходящую силы стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). По данным иностранной прессы, ВМС Ирана насчитывают более 50 боевых кораблей (в том числе 29 подводных лодок) и вспомогательных судов, способных решать задачи в основном в территориальных водах. Общая численность личного состава иранских ВМС — около 40 тысяч военнослужащих.

Военно-морские силы Ирана более представительны в Персидском заливе и Ормузском проливе. И все же Тегеран расположен ближе к Каспийскому побережью (до него менее 300 километров), нежели к Персидскому заливу Аравийского моря (расстояние — более 550 километров). Каспий — важное внешнеполитическое направление.

Как значительное морское государство сегодня Иран определяет стратегические цели в Мировом океане. В планах ВМС — принятие на вооружение новейших быстроходных ракетных и торпедных катеров, противокорабельных ракет с дальностью стрельбы до 300 километров, РЛС с дальностью обнаружения целей до 500 километров. Программа модернизации предусматривает закупку подводных лодок российского производства.

Некоторые эксперты полагают, что иранские ВМС могут получить ядерное оружие. А пока за стратегическое неядерное ракетное оружие (22 мобильных и 10 шахтных пусковых установок баллистических ракет средней дальности) ответственны аэрокосмические силы КСИР.

Развитие успеха

Оценивая "невидимое" военное влияние Тегерана, ведущая турецкая газета Milliyet пишет, что Запад тревожат действия Ирана в странах Персидского залива. Война в Йемене — важный иранский фронт, который беспокоит Саудовскую Аравию. Кроме того, "Иран приобрел весьма респектабельных и активных в политических, экономических и военных вопросах "местных друзей" и в курдском районе северного Ирака. В "кругу друзей" разрешены и российские разведывательные полеты в Ираке.

Иранский информационный ресурс Farda отмечает важность военно-технического сотрудничества двух стран, высокую эффективность российского оружия на Ближнем Востоке. В ходе недавних маневров Иран успешно испытал ЗРК С-300. При этом командующий иранской базой ПВО Амир Фарзад Исмаили заявил, что С-300 " стер в пух и прах " баллистическую ракету условного противника. Стоимость контракта на поставку Тегерану этого комплекса ПВО составила миллиард долларов.

Ливанское издание Дахия сообщает: "Иран и Россия будут стремиться к укреплению дипломатических отношений и усилению военного сотрудничества в Сирии. <…> Россия обеспечивает воздушную поддержку военным советникам Ирана, которые помогают Сирии на земле. Координация действий России и Ирана привели в конечном счете к поражению сирийской оппозиции в Алеппо. Эта победа позволила Ирану и России вместе с Турцией организовать мирные переговоры без привлечения США".

Издание отмечает, что сотрудничество между Ираном и России эффективно не только в Сирии и "включает в себя гораздо больше, чем будущее президента Асада или будущее Сирии".

Авторитетная американская газета The Washington Post пишет: "На фоне сокращения влияния Соединенных Штатов на Ближнем Востоке Иран и Россия объединяют усилия для укрепления своих позиций в этом регионе. Они расширяют политические и дипломатические связи, а также усиливают совместные операции в Сирии". Издание характеризует масштабы сотрудничества как беспрецедентные — Иран и Россия противостоят региональной политике США, объединяются против Запада.

Ранее глава Объединенного командования НАТО в Неаполе и ВМС США в Европе, американский адмирал Марк Фергюсон заявил, что Россия выстраивает "стальную арку" от Балтийского до Черного моря — для подрыва позиций Североатлантического альянса. Адмирал явно упустил из виду перспективный каспийско-иранский сектор "арки".