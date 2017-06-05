Китай считает, что вступление Индии и Пакистана укрепит влияние ШОС

ПЕКИН, 5 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Вступление Индии и Пакистана в ШОС, которые станут официальными членами организации на предстоящем саммите в Астане, укрепит ее влияние на международной арене и повысит ее представительность, заявил в понедельник помощник министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай.

"Индия и Пакистан завершат процедуру вступления в ШОС и на предстоящем саммите станут официальными членами ШОС. Это расширит перспективы развития ШОС и ее международное влияние", — заявил Ли Хуэйлай на брифинге.

Китайский дипломат отметил, что "ШОС будет занимать 60% Евразийского континента, в странах организации проживает около половины населения земли".

"Представительный характер ШОС, как самой большой по территории, с самым большим населением региональной международной организации, заметно возрастет", — добавил Ли Хуэйай.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 8-9 июня Индия и Пакистан станут полноправными членами организации. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.