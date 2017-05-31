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В мире

В странах СНГ подвели промежуточные итоги антитеррористических учений

09:2231.05.2017
(обновлено: 09:43 31.05.2017)
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ДУШАНБЕ, 31 мая — РИА Новости. Руководители антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран Содружества независимых государств под эгидой Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ подвели итоги первого этапа совместных антитеррористических учений компетентных органов стран СНГ "Душанбе-Антитеррор-2017", сообщил журналистам в среду руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

Первый этап учений проходил 23-26 мая на территории Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Цветы у места трагедии в Мюнхене, 23 июля 2016 года
© REUTERS / Michael Dalder
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В Душанбе под эгидой АТЦ СНГ при поддержке Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана начались двухдневные сборы руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана с участием представителей уставных органов СНГ, Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Организации безопасности и сотрудничества в Европе.

"Первый этап учения уже прошел. Он состоялся 23-26 мая — оперативные подразделения спецслужб шести государств — Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана — отрабатывали элементы согласованных действий в отношении объектов взаимной заинтересованности, а именно в отношении вербовщиков как виртуальных, действующих удаленно в социальных сетях, так и условных эмиссаров международных террористических организаций, находящихся непосредственно в наших странах и занимающихся рекруитированием боевиков", — сказал Новиков.

Сотрудники спецслужб у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Нина Алексеева
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Он отметил, что "сегодня же стартует второй этап учения, специальная часть которого пройдет под руководством ГКНБ Республики Таджикистан".

"Нам будет продемонстрирована контртеррористическая операция, связанная с восстановлением деятельности критически важного объекта страны — телецентра. А завершатся учения совместной войсковой операцией подразделений вооруженных сил Российской Федерации и Республики Таджикистан по уничтожению условного бандформирования, прорвавшегося через государственную границу Таджикистана", — добавил руководитель АТЦ.

"При формировании замысла учения нами учитывалась не только складывающаяся обстановка в регионе, но и возросшая активность лидеров МТО по восполнению потерь среди своих сторонников, в том числе посредством вербовок через интернет. Особое внимание мы акцентировали на пресечении вербовок среди граждан, работающих на объектах критически важной инфраструктуры, на стратегически важных объектах, которые могут стать объектом террористических устремлений. Совместно с партнерами нами было протестировано оборудование по перехвату IP-трафика и трафика социальных сетей", — сказал Новиков.

Сотрудники полиции во Франции. Архивное фото
© AFP 2017 / Philippe Lopez
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"Душанбе-Антитеррор-2017" — первые учения, которые проводятся Антитеррористическим центром государств-участников Содружества независимых шосударств (АТЦ СНГ) с привлечением вооруженных сил стран содружества. Их завершающий этап (силовая фаза), включающий контртеррористическую операцию по освобождению заложников и нейтрализации условных террористов на критически важном объекте (республиканский телецентр), а также войсковую операцию по блокированию и уничтожению бандформирования, прорвавшегося через границу Таджикистана (горные полигоны Ляур и Харбмайдон), стартовал в Таджикистане 31 мая.

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