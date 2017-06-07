Шойгу: Запад не способен сформировать единый фронт борьбы с терроризмом

АСТАНА, 7 июн — РИА Новости. Коллективный Запад не способен преодолеть разногласия и сформировать единый фронт борьбы с международным терроризмом, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Наибольшие усилия следует сосредоточить на противодействии международному терроризму, который за короткое время превратился в крупнейшую угрозу глобальной безопасности. Положение дел усугубляют многочисленные локальные конфликты в мире и неспособность коллективного Запада преодолеть разногласия и обеспечить формирование единого фронта борьбы с этим злом", — сказал Шойгу, выступая в среду на совещании министров обороны государств — членов ШОС в столице Казахстана.

Передовым рубежом противостояния международному терроризму, сказал министр, сегодня остаётся Сирия.

"Здесь сконцентрированы основные силы "Исламского государства" (запрещено в РФ), и отсюда осуществляется управление бандформированиями. С 2015 года Россия по просьбе законного правительства Сирии ведёт в этой стране борьбу с радикальными исламскими группировками, препятствуя их продвижению в страны ШОС", — сказал Шойгу.

Он отметил, что Воздушно-космические силы России своими успешными действиями "существенно подорвали потенциал бандформирований".

"Сирийские вооружённые силы при поддержке ВКС России продолжают наносить удары по отрядам ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусры"(запрещено в РФ). Благодаря активной активной работе российского Центра по примирению враждующих сторон расширяются зоны действия режима прекращения огня. От вооружённой борьбы с правительственными силами уже отказались руководители более полутора тысяч населённых пунктов", — сказал Шойгу.