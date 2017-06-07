Россия усиливает военные базы в Таджикистане и Киргизии

АСТАНА, 7 июн — РИА Новости. Россия усиливает свои военные базы в Таджикистане и Киргизии новейшими вооружениями, чтобы воспрепятстовать переносу террористической активности из Афганистана в Центрально-азиатский регион, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
С этой же целью, отметил он, оказывается помощь вооруженным силам центрально азиатских государств, уделяется большое внимание совершенствованию их боевых возможностей.
В марте текущего года, напомнил министр, в Таджикистане проведены антитеррористические командно-штабные учения с силовыми структурами республики.
"На сентябрь запланированы аналогичные учения с участием национальных воинских контингентов государств-членов ОДКБ", — сообщил Шойгу.
Он также отметил завершившиеся совместные учения "Душанбе-Антитеррор-2017". "В непосредственной близости от таджикско-афганской границы отработаны практические действия по нанесению огневого поражения и уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и усилению охраны важных объектов", — сказал Шойгу.