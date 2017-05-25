В военных учениях в Таджикистане впервые задействуют комплексы "Искандер-М"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" впервые переброшены в Таджикистан на совместное антитеррористическое учение "Душанбе-Антитеррор — 2017". Об этом сообщил журналистам в четверг командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

"Оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" тоцкой ракетной бригады впервые переброшены в Таджикистан на совместное антитеррористическое учение "Душанбе-Антитеррор — 2017". Перевозку обеспечили самолеты ВКС России Ан-124-100 "Руслан", — сказал командующий.

По данным генерала Зарудницкого, в ходе учения ракетчики выполнят боевой пуск ракеты по базовому лагерю условных террористов в горах.

Ранее на аэродром Айни в пригороде столицы Таджикистана приземлилось звено фронтовых бомбардировщиков Су-24М, совершивших перелет с южно-уральской авиабазы Шагол.

"Душанбе-Антитеррор — 2017" — первые учения, которые проводятся антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества. Активная фаза учений стартует в Таджикистане 30 мая.