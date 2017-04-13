Почему российская противолодочная авиация "окружает" Японию

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В среду Япония подняла по тревоге истребители Воздушных сил самообороны из-за появления 12 апреля вблизи своих границ шести российских самолетов.

Два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 и два противолодочных самолета Ил-38 облетели побережье со стороны Японского моря. Пара дальних противолодочных самолетов Ту-142 облетела Страну восходящего солнца вдоль Тихоокеанского побережья (без нарушения японского воздушного пространства).

Агентство Киодо сообщило, что одновременного облета страны с запада и востока российскими самолетами не наблюдали три года. А ведь только в 2016 году японские истребители поднимались по тревоге более тысячи раз, в основном на перехват китайских самолетов. В 26% случаев самолеты поднимались на перехват российских самолетов.

Истребители Миг-31 Тихоокеанского флота в четверг перехватили в стратосфере крылатую ракету условного противника, большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Виноградов" также отразили удар средств воздушного нападения. Одновременно решением начальника Генерального штаба ВС РФ была поднята по тревоге 36-я отдельная мотострелковая бригада 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

Вероятно, активность войск округа и авиации Тихоокеанского флота России в Японском море и прилегающей океанской зоне связана не только с итоговой проверкой.

Японское море, по существу, является внутренним для России, КНДР, Южной Кореи и Японии. Участившиеся угрозы Вашингтона в адрес Пхеньяна настораживают соседей. Президент США Дональд Трамп в апреле несколько раз выражал готовность "разобраться" с Северной Кореей силами ударной авианосной группы и атомных подводных лодок. Москва не может оставить без внимания американские обещания "разобраться" с очередным неугодным режимом — по соседству с Владивостоком (от главной базы российского Тихоокеанского флота до границы Северной Кореи — всего 120 километров).

Россия вынуждена реагировать на угрозу развязывания крупномасштабного военного конфликта в непосредственной близости от территории и двухмиллионного населения Приморского края.

Американское решение

В среду на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент США Дональд Трамп заявил: "В лице Северной Кореи мы имеем дело с очень большой проблемой… Думаю, что Китай будет очень стараться разрешить эту проблему, и они уже начали это делать: многие суда с углем уже пошли обратным курсом — как вчера, так и сегодня, те груженые углем суда, которые шли из Северной Кореи в Китай".

© REUTERS/ Carlos Barria Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Вашингтоне, США. 12 апреля 2017 года

Ранее Трамп называл КНДР "наибольшей непосредственной угрозой" для США. И в случае отказа Китая сотрудничать по мирному урегулированию ядерной проблемы КНДР американский президент намерен "решить проблему" самостоятельно. Он подчеркнул, что эта самостоятельность все же означает взаимодействие с другими странами. Вероятно, зависимыми и более сговорчивыми.

Между тем власти КНДР могут провести новое ядерное испытание уже 15 апреля . Очевидно, Пхеньян не сдаст ядерное оружие в условиях незавершенной войны и многолетнего перемирия. Корейская кампания 1950-1953 годов лишь приостановлена. США сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.

И северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества о прекращении ядерных испытаний, ссылаясь на угрозу со стороны Штатов. С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок.

Взаимодействие Вашингтона и Пекина по северокорейской ядерной проблеме не обречено на успех. Вряд ли Китай способен заморить голодом соседнюю страну, даже с целью ее денуклеаризации. Армия США готовится к борьбе с российскими и китайскими вооружениями. А главным региональным союзником США остается Япония.

В сложившейся конфигурации существует вероятность ракетного удара ВМС США по военным объектам Северной Кореи во взаимодействии с японскими ВМС. Подобный вариант совпадает со стратегической линией новой администрации США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Японский интерес

Токио высоко оценил бескомпромиссную позицию Америки в отношении Северной Кореи, включая возможность нанесения ракетного удара.

© AP Photo/ Ahn Young-joon Жители Сеула наблюдают по телевизору за испытаниями ядерного оружия в Северной Корее

Япония внимательно наблюдает за военными программами КНДР, запусками баллистических ракет и ядерными испытаниями.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в четверг в парламенте заявил, что Северная Корея может оснащать боеголовки ракет зарином. "Усиление" ядерных боеголовок зарином выглядит бессмысленным, зато сирийская аналогия напрашивается сама собой.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугу отметил: "Важно на порядок укрепить силу сдерживания и реагирования японско-американского альянса и продвигать сотрудничество двух стран и далее". Руководитель Пентагона Джеймс Мэттис разделяет подобные убеждения.

После неудачного испытания северокорейской баллистической ракеты 5 апреля Соединенные Штаты направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группу. Совет по национальной безопасности США передал президенту Дональду Трампу предложения по возможным ответам на ядерную угрозу со стороны Пхеньяна, которые включают размещение ядерного оружия в Южной Корее и физическое устранение северокорейского лидера Ким Чен Ына. Вероятно, Токио поддержит любые меры.

Япония и США не раз проводили совместные учения близ острова Хоккайдо. Обычно они совпадали по времени с проведением в Японском море совместных военно-морских учений России и Китая "Морское взаимодействие" (районы проведения учений находятся в 300 километрах друг от друга). Взаимное слежение — один из приоритетов боевой подготовки, на которую тратятся большие деньги не из любви к искусству войны.

Экономические интересы США требуют сохранения и приумножения американского политического влияния и военного присутствия в регионе.

А Токио взаимообразно надеется на военную поддержку Вашингтона в территориальном споре с КНР относительно островов Сенкаку (японское название) — Дяоюйдао (китайское название) в Восточно-Китайском море, над которыми установлен японский административный контроль. Заодно Япония протестует против строительства Китаем искусственных островов и укреплений в спорных водах Южно-Китайского моря. Интересы Вашингтона и Токио близки.

Китайское предупреждение

У России и Китая имеется общая цель — не допустить безусловного глобального лидерства Штатов, которые намерены до 2020 года передислоцировать в Азиатско-Тихоокеанский регион 60% ресурсов Военно-морских и Воздушных сил, базирующихся сейчас за пределами страны. Не исключено укрепление военно-политической оси Москва — Пекин.

Россия и Китай проводят совместные военные учения с 2003 года. Иранское издание Iras прямо характеризует эти маневры как "противостояние политике Вашингтона в Восточной Азии". И все же приоритет КНР — мирное решение возникающих проблем.

© AP Photo/ Zha Chunming/Xinhua Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2016". Архивное фото

Китайская сторона настаивает на мирном разрешении противоречий в отношениях с КНДР и опровергает развертывание 150-тысячной группировки китайских войск на границе с Северной Кореей.

Ранее Китай выступил против размещения американской ПРО в Южной Корее. Китайская сторона считает, что этот шаг США и Южной Кореи в будущем нанесет ущерб стратегическим интересам безопасности стран региона.

Столь же ответственно подходит Китай к территориальным спорам. Министерство иностранных дел КНР отсылает оппонентов к Каирской декларации 1943 года и Потсдамской декларации 1945 года, в которых зафиксировано, что Япония по результатам Второй мировой войны обязана вернуть Китаю ранее захваченные ею земли, включая острова архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. Спорный архипелаг Сэнкаку, известный в Китае как Дяоюйдао, осложняет японо-китайские отношения с тех пор, как в 2012 году японское правительство выкупило у частного владельца три из пяти островов, которые в Пекине считают китайской территорией.

На фоне американских угроз в адрес Северной Кореи, развертывания на Корейском полуострове элементов ПРО, укрепления военного взаимодействия Японии и США можно прогнозировать рост активности военно-морской авиации и кораблей Тихоокеанского флота России. И, поскольку Китай и Россия в равной степени обеспокоены событиями, происходящими в Восточной Азии, неизбежна координация действий на самых горячих участках.