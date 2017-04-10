США неожиданно развернули к южнокорейским берегам авианосец "Карл Винсон"

ТОКИО, 10 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. США неожиданно развернули к берегам Южной Кореи ударную группу во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" (Carl Vinson), передало в понедельник информационное агентство Рёнхап.
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В группу входят помимо авианосца Carl Vinson два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты.
Агентство отмечает, что переброска кораблей весьма необычна, поскольку этот авианосец США уже побывал в Южной Корее менее месяца назад.
Рёнхап приводит слова представителя министерства обороны Южной Кореи Мун Сан Гюна о том, это отражает "серьезное отношение (США) к ситуации на Корейском полуострове". Представитель министерства полагает, что действия США направлены на укрепление защиты на случай ядерного испытания или пуска баллистических ракет КНДР.
С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.