NYT назвала возможную дату проведения в КНДР ядерного испытания

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Власти КНДР могут провести новое ядерное испытание уже 15 апреля. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные The New York Times.

Согласно данным спутниковых снимков, необычная активность отмечается в районе горы Мантапсан в провинции Хамгён-Пукто. Считается, что ядерные испытания Северная Корея проводит именно там. Не исключено, что нынешнее будет самым мощным в истории страны – примерно в 20 раз сильнее взрыва в Хиросиме.

Что касается даты, то эксперты допускают, что новое испытание будет приурочено к 105-му дню рождения основателя республики Ким Ир Сена. Как напоминает газета, власти КНДР часто отмечают знаменательные для страны даты демонстрацией военных достижений.

Новое ядерное испытание станет для Пхеньяна шестым. До этого тесты проходили в 2006, 2009, 2013 и 2016 годах.