СМИ: Трамп заявил, что готов решить проблему ядерной угрозы КНДР в одиночку

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил, что предпримет односторонние действия по устранению ядерной угрозы со стороны КНДР, если Китай не увеличит давление на Пхеньян, пишет издание Financial Times.

Трамп в интервью газете сообщил, что обсудит во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином растущую угрозу, исходящую от ядерной программы КНДР. Ранее Белый дом сообщал, что Трамп примет Си Цзиньпина в своем поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида 6-7 апреля.

"Китай обладает большим влиянием на Северную Корею. И Китай будет принимать решение, помогать ли нам с Северной Кореей или же не делать этого", — сообщил Трамп, отметив, что положительное решение Китая о помощи пойдет на пользу Пекину, противоположный вариант не пойдет на пользу никому.

Однако президент США дал ясно понять, что уладит проблему КНДР и без помощи Китая. На вопрос о том, рассмотрит ли он возможность "большой сделки", которая предполагает давление КНР на Северную Корею в обмен на гарантии, что США позже выведут войска с Корейского полуострова, Трамп ответил: "Если Китай не собирается решать проблему Северной Кореи, мы займемся ею. Это все, что я скажу вам".