Испытанная КНДР ракета принадлежала к типу Scud, считают в США

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Американские чиновники считают, что в среду КНДР провела неудачное испытание жидкостной баллистической ракеты типа Scud, передает агентство Рейтер.

Ранее южнокорейские военные сообщали, что на испытаниях была запущена твердотопливная баллистическая ракета среднего радиуса действия типа "Пуккыксон-2". Она достигла максимальной высоты полета в 189 километров.

"Сейчас мы уверены, что это была жидкостная ракета типа Scud. Она вышла из-под контроля, пройдя лишь часть намеченной траектории", — заявил высокопоставленный чиновник в Белом доме.

КНДР провела запуск баллистической ракеты на рассвете в среду в районе населенного пункта Синпхо. По сообщениям из Сеула, ракета пролетела около 60 километров и упала в Японское море. Войска Южной Кореи в связи с испытаниями находятся в полной боеготовности, а в Японии было созвано экстренное заседание Совета национальной безопасности.