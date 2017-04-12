Китай опроверг данные о переброске 150 тысяч солдат к границе КНДР

ПЕКИН, 12 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Министерство обороны КНР опровергло информацию о якобы переброске 150 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к границе с КНДР, назвав ее сфабрикованной.

Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что Китай мог перебросить 150 тысяч военнослужащих к границе с Северной Кореей.

"Эта информация является абсолютно сфабрикованной", — говорится в ответе министерства обороны КНР на вопрос о том, действительно ли Китай перебросил дополнительный контингент к границе на случай чрезвычайной ситуации, связанной с КНДР.

Ранее сообщалось, что США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом. МИД КНР заявил в среду, что Китай призывает все стороны воздержаться от безответственных действий при решении проблемы Корейского полуострова.

В состоявшемся во вторник телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа китайский лидер заявил, что Пекин выступает за денуклеаризацию Корейского полуострова мирным путем.

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