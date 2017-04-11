Япония высоко ценит позицию США по КНДР

ТОКИО, 11 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Япония высоко ценит позицию США в отношении КНДР, не исключающую применения военной силы против этой страны, передает во вторник телекомпания NHK со ссылкой на генерального секретаря правительства Японии Ёсихидэ Сугу.

"Я хотел бы высоко оценить позицию США, которые показали, что на стол выложены различные варианты выбора. Важно на порядок укрепить силу сдерживания и реагирования японско-американского альянса и продвигать сотрудничество двух стран и далее", — заявил Суга на пресс-конференции.

Он подчеркнул также неизменность курса на применение и сочетание способов "давления и диалога" на КНДР, а также важность сотрудничества с другими странами, в первую очередь с США и Южной Кореей по сбору и анализу информации.

На прошлой неделе Северная Корея провела неудачное испытание баллистической ракеты. В воскресенье США направили ударной авиагруппы с авианосцем "Карл Винсон" в район Корейского полуострова. В группу также входят два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты.

Также на прошлой неделе США провели ракетный удар по авиабазе в Сирии, выпустив по ней 59 ракет типа "Томагавк", мотивируя это тем, что с этой базы якобы была проведена бомбардировка с использованием химического оружия, при чем США не представили доказательств вины Дамаска. Это дало повод для обсуждения вопроса о возможности превентивного удара США по Северной Корее.

В воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макастер подчеркнул правомерность такого решения, отметив, что наличие у Пхеньяна ядерного арсенала "неприемлемо". Он также добавил, что президент США Дональд Трамп попросил военных быть готовыми к тому, чтобы "предложить весь спектр возможностей для устранения этой угрозы".