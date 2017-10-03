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Пентагон — Европе: сдайте нам свой суверенитет на хранение

19:3203.10.2017
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© РИА Новости / Александр Имедашвили, STFПерейти в фотобанкВоеннослужащие США во время военных учений. Архивное фотоВоеннослужащие США во время военных учений. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Имедашвили, STF
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Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Эффективная "проекция силы" требует соответствующей логистики и отлаженной системы транспортных коммуникаций, иначе пар Пентагона может уйти в свисток: войска так и не доедут (не долетят) до противника. Поэтому командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес не устает твердить сибаритствующим европейцам о грядущей российской агрессии и необходимости "военного шенгена". Ведь танки и самолеты США должны свободно себя чувствовать на пространстве от Лиссабона до (желательно) Владивостока.

Американский военачальник полагает, что "альянс должен иметь возможность передвигаться так же быстро или быстрее, чем силы России, если мы хотим, чтобы наш потенциал сдерживания был эффективным". По сути, он выражает недоверие союзникам (на особый период) и предлагает странам и парламентам Европы сдать суверенитет на ответственное хранение в Пентагон. Как еще можно трактовать "специальные правила транспортировки вооружений и военных грузов через границы"?

Возможно, молниеносный план "Барбаросса" США в Европе кому-то покажется фантасмагоричной, и все же Пентагон содержит половину своих зарубежных баз — 350 — в Европе. Свыше 40 из них — собственность США. На объектах действуют десятки тысяч военнослужащих, хранятся огромные запасы оружия и техники. Если этим "активам" когда-нибудь помешают национальные границы или несовершенные транспортные системы ЕС, американцы их обязательно "подвинут". А пока генерал Ходжес предлагает европейским союзникам добровольно и неограниченно включить зеленый свет американским войскам — колониализм-лайт.

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisКомандующий войсками США в Европе Бен Ходжес на пресс-конференции в Пентагоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Командующий войсками США в Европе Бен Ходжес на пресс-конференции в Пентагоне

Учебные сценарии

В Европе расквартировано около 60 тысяч военнослужащих США всех родов войск. Они размещены в 13 гарнизонах пяти европейских стран (Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Германия, Италия). Для понимания позиции Пентагона рассмотрим один логистический пример.

Военнослужащие на командном пункте во время тактических учений Запад-2017
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Авиабаза "Рамштайн" в Германии — штаб-квартира ВВС США в Европе и командный центр объединенной ПВО стран НАТО, основной перевалочный пункт для транспортировки грузов и войск США на Европейском континенте. Здесь хранится 150 ядерных авиабомб, базируется 16 эскадрилий военно-транспортных самолетов 86-го авиакрыла, служат и работают около 40 тысяч человек. В случае возможного военного конфликта США (НАТО) и России база "Рамштайн" станет, очевидно, главным логистическим центром для приема войск и техники из-за океана для отправки на "Восточный фронт". Или основным эвакуационным пунктом, как повезет. Однако на пути из Германии в Россию — несколько государственных границ, которые целесообразнее пересечь без формальностей, без демократии и бюрократии ЕС. Надо учесть, что Восточная Европа недостаточно освоена, а по пути союзники-младоевропейцы нередко "тырят" ценное военное оборудование. Теперь умножаем головную транспортно-логистическую боль Пентагона на 350 объектов в Европе и приходим к пониманию, насколько необходим американцам радикальный зеленый свет.

© AFP 2017 / DPA/Martin GoldhahnВертолет ВВС США на американской авиабазе Рамштайн, Германия
© AFP 2017 / DPA/Martin Goldhahn
Вертолет ВВС США на американской авиабазе Рамштайн, Германия
Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II
© AP Photo / Rick Bowmer
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Можно верить или не верить в апокалиптические сценарии, но Запад анализирует варианты войны с Россией. В той же Германии открыто ищут русскоговорящих статистов для учений армии США и наилучшей подготовки американских солдат к зарубежным миссиям. Характер подготовки свидетельствует: Вашингтон озабочен психологической устойчивостью военнослужащих в "столетней войне" с русскими. В Польше развернута американская бронетанковая бригада, и страны Балтии рвут поводья, ощущая себя тремя другими "конями Апокалипсиса".

Параллельно Пентагон окапывается в Молдавии, нацеливает Киев на совместимость ВСУ с силами стран альянса к 2020 году. Переходить границы можно разными методами. Порой создается впечатление, что Запад просто мечтает о силовой конфронтации, всеми средствами пытается принудить Россию к войне.

Alea jacta est

Россия никому не угрожает не потому, что слаба, а потому, что осознает себя частью многополярного мира. В отличие от США, способных немотивированно нанести "глобальный удар" по любой стране, Россия допускает применение военной силы (использование ядерного оружия) только в ответ на агрессию против себя или своих союзников. И лишь когда исчерпаны мирные средства разрешения конфликта.

Самолеты Як-130 ВВС Белоруссии в ходе подготовки к учениям Запад-2017 в Могилевской области
© Sputnik / Виктор Толочко
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Понаехали, или "Запад" Западу – рознь
Российская Федерация не соревнуется с Соединенными Штатами, придерживаясь принципа разумной достаточности. Может создать свою систему быстрого глобального удара, однако исходит из оборонительной доктрины. И все же в случае внешней агрессии наша оборона будет активной и наступательной.

В Москве трезво анализируют возможности войны с США и НАТО. Опыт военных конфликтов последних лет показывает, что одной обороны недостаточно. Приоритетными задачами станут подавление центров боевого управления противника, где бы они ни находились, системы управления авиацией и "снижение эффективности применения орбитальной группировки космических аппаратов противника".

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкМобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех Красуха-4
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех Красуха-4

Вероятно, высокие технологии и новые виды оружия спрессуют время активных боевых действий до нескольких суток. И Пентагон по-прежнему видит перспективу в собственном технологическом превосходстве, в "комбинированном маневре" и "многодоменных операциях". Однако за годы локальных операций на Ближнем Востоке американцы отучились воевать на равных (если когда-то умели).

Военнослужащие из 173-й бригады воздушного десанта США принимают участие в учениях. Латвия
© REUTERS / Ints Kalnins
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Пентагон уже не является монополистом высокоточных вооружений дальнего действия. Россия способна успешно "ограничить доступ" во многих районах планеты, разрабатывает эффективные системы РЭБ, истребители-невидимки пятого поколения, лучшие в мире системы противовоздушной обороны огромного радиуса действия, противокорабельные ракеты дальностью свыше 1500 км. Многих в Пентагоне поразили быстрота развертывания в октябре 2015 года российской войсковой группировки в Сирии и достигнутые результаты. Возможно, американским войскам в Европе пора включать зеленый свет на пути домой, в США. Полагаю, большинство союзников проводили бы их с цветами, оркестром и большим облегчением.

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