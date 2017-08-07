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Зачем Пентагон и НАТО окапываются в Молдавии

17:4307.08.2017
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© Фото : аккаунт Министерства обороны РМ в FacebookМолдавско-американские учения Dragoon Pioneer 2017Молдавско-американские учения Dragoon Pioneer 2017
© Фото : аккаунт Министерства обороны РМ в Facebook

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Вашингтон и Брюссель расширяют военное присутствие в нейтральной Молдавии. Военно-морские силы США ищут подрядчиков для строительства военных объектов на базе близ молдавского населенного пункта Бульбоака. Планируется возведение восьми зданий, в том числе отеля и торгового центра. Все для удобства, комфорта и экспансии. Есть основания полагать, что США планируют готовить здесь молдавских диверсантов и спецназ на случай нового конфликта с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой.

Молдавско-американские учения Dragoon Pioneer 2017
© Фото : аккаунт Министерства обороны РМ в Facebook
США планируют готовить молдавских диверсантов и спецназ, заявил Рогозин

Военная база, в реновацию которой американцы за пять лет вложили 1,6 миллиона долларов, расположена неподалеку от Тирасполя, столицы ПМР. В субботу на территории базы завершились совместные с США учения Dragoon Pioneer. Ранее в Молдавию приезжал заместитель командующего Сухопутными войсками США в Европе генерал Джон Гронски. На фоне активного братания молдавских и американских военачальников намерение молдавского президента Игоря Додона заблокировать планы ВМС США выглядит малоубедительным.

Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом. По данным социологических опросов, большинство молдавских граждан выступает против вступления страны в НАТО. И президент республики не раз заявлял: "НАТО — категорически неприемлемо". Вроде бы Додон отвергает и "европейские ценности", которые Молдавии пытаются разными путями навязать. Статус государства, общественный настрой и заявления президента могут показаться великой молдавской стеной на пути расширения НАТО. Однако не все так просто.

© Фото : аккаунт Министерства обороны РМ в FacebookМолдавско-американские учения Dragoon Pioneer 2017
© Фото : аккаунт Министерства обороны РМ в Facebook
Молдавско-американские учения Dragoon Pioneer 2017
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Наказать за хамство: как ответит Москва на провокации Румынии и Молдавии

В конце 2016 года премьер-министр Молдавии и генеральный секретарь НАТО подписали соглашение об открытии бюро по связям НАТО в Кишиневе (невзирая на критику молдавского президента). Соответствующий документ позже ратифицировал парламент республики. И все же с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства (IPAP). Эта программа рассчитана не на один год и не на одного президента.

Степень взаимодействия

Ключевые направления сотрудничества Молдавии с НАТО — разработка стратегических документов для реформирования, военного планирования и формирования бюджета оборонной сферы, для совершенствования военного образования. В центре внимания находится также синхронизация возможностей 22-го миротворческого батальона Молдавии в совместных операциях с силами альянса.

Российский миротворец на блокпосту в Молдавии. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Рогозин: попытка удара в Приднестровье наносится по российским военным

Кишинев взаимодействует с союзниками по НАТО и странами-партнерами в широком спектре областей через Партнерство ради мира (ПРМ) и Совет евроатлантического партнерства (СЕАП).

НАТО помогает в создании современных, мобильных, высокопрофессиональных, хорошо оснащенных и экономически эффективных Вооруженных сил Молдавии, которые совместимы с союзниками. С 2009 года проводятся совместные молдавско-американские учения Joint Combined Exchange Training, и Брюссель уже признал, что молдавские Вооруженные силы приближены к функциональной совместимости с силами союзников. Национальный военный институт и Учебный центр по поддержанию мира также находятся под влиянием (или контролем) специалистов НАТО.

© Фото : U.S. Army National Guard photo by Sgt. 1st Class Robert Jordan, North Carolina National Guard Public Affairs/ReleasedАмериканские военные на тренировочной базе в Бульбоаке
© Фото : U.S. Army National Guard photo by Sgt. 1st Class Robert Jordan, North Carolina National Guard Public Affairs/Released
Американские военные на тренировочной базе в Бульбоаке

При содействии отдела общественной дипломатии альянса в 2007 году в Кишиневском государственном университете открыт информационно-документационный центр НАТО. В рамках программы альянса "Наука за мир и безопасность" Молдавия получила грантовые премии за 18 совместных проектов — преимущества сотрудничества с НАТО налицо.

Здание правительства Молдавии. Архивное фото
© Flickr / Guttorm Flatabø
В Молдавии российских миротворцев обвинили в симпатиях к Приднестровью

Альянс не играет видимой роли в процессе урегулирования конфликта в Приднестровье, но позиция Брюсселя состоит в том, что Москва должна вывезти из региона российские оружие и боеприпасы. Вероятно, здесь интересы НАТО и Кишинева могут совпадать, а степень сотрудничества альянса с Молдавией "в конечном итоге зависит от готовности страны продолжить процесс демократических реформ".

Молдавский президент зачастил в Брюссель, где пророссийские проповеди бесполезны. Еще один тревожный для России звонок — реверанс Додона в сторону Украины: "В Молдавии никто не пойдет на признание Крыма российским". Здесь, как в известной пословице, все же придется либо крест снять, либо джинсы надеть. Равноудаленные отношения Молдавии с Россией и ее противниками — это миф.

Антиправительство и антипарламент

В Кишиневе штормит. Руководитель Партии народного единства, экс-министр обороны Молдавии Анатолий Шалару заявил сегодня, что намерен добиваться привлечения президента республики к уголовной ответственности за прекращение финансирования Молдавской армии со стороны США в рамках программы Foreign Military Financing. Подрыв национальной оборонной системы на 12 миллионов долларов — серьезное обвинение, напоминающее американскую "охоту на Трампа".

На пограничном мосту через Днестр
© РИА Новости / И. Зенин
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Первый постсоветский конфликт: уроки Приднестровья

Парламентская республика находится на геополитическом перепутье, и отношение к НАТО — не единственная причина раздора в верхних эшелонах власти. Президент Додон выступает за ускоренное вхождение Молдавии в Евразийский экономический союз вместе с Россией, Казахстаном, Белоруссией, Арменией и Киргизией. Премьер-министр Павел Филип прогнозирует: если евразийский документ будет подписан, его вряд ли ратифицирует молдавское законодательное собрание.

Прозападные представители молдавского правительства и парламента подчеркивают, что президент не является собственником страны, подписанные им соглашения должны быть ратифицированы парламентом. Спикер парламента Адриан Канду недавно заявил, что может поставить вопрос о выходе Молдавии из СНГ. Интересно, кто же из них считает себя "собственником страны"?

Президент Молдавии Игорь Додон и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе. 7 февраля 2017 года
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Молдавия — НАТО: спешить к нам не надо
Молдавское правительство откровенно мешает своему президенту вести диалог с Россией, и демонстративно продвигает интересы Североатлантического альянса. В свою очередь, США и НАТО намерены и дальше укреплять обороноспособность Молдавии в рамках плана совместных действий — Building Integrity Programme.

Польский информационный портал Onet.pl отмечает, что расширение альянса и укрепление отношений с Молдавией — это "один из способов, при помощи которых Запад может поправить свое положение в игре с Россией". Впрочем, игра выглядит не блестяще, и представителям молдавского властного олимпа не стоит терять национальное достоинство, государственный нейтралитет и суверенитет в угоду Брюсселю и Вашингтону. Этой жертвы на Западе не оценят, зато помогут превратить мирную и относительно благополучную (смотря с кем сравнивать) Молдавию в подобие воюющего Афганистана или Донбасса.

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