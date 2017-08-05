Президент Молдавии намерен в этому году посетить Брюссель

КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в субботу, что до конца этого года планирует осуществить рабочую поездку в Брюссель и повторно пригласил вице-председателя Еврокомиссии Федерику Могерини совершить визит в республику.

На данный момент Додон находится с визитом в Тегеране, куда он отправился, чтобы принять участие в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани.

"Сегодня в Тегеране встретился с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини. В ходе состоявшегося диалога обменялись мнениями по вопросам внешней и внутренней политики Молдавии", — написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что поблагодарил за оказанную поддержку ЕС для проведения реформ в Молдавии.

"Планирую до конца года осуществить рабочую поездку в Брюссель. Повторил приглашение в адрес вице-председателя Европейской комиссии посетить Молдавию в ближайшее время", — добавил Додон.

Также он поздравил переизбранного президента Ирана Роухани с инаугурацией и выразил надежду "на продолжение сотрудничества и сохранение добрых, дружественных отношений между нашими странами".

Ранее в субботу Додон провел встречу с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным в российском посольстве в Иране.