НАТО и ЕС намерены укреплять обороноспособность Молдавии, БиГ и Туниса

ЛЮКСЕМБУРГ, 19 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО и Евросоюз в рамках плана совместных действий намерены укреплять обороноспособность и устойчивость к внешним вызовам Молдавии, Боснии и Герцеговины (БиГ) и Туниса, говорится в документе, подготовленном двумя организациями.
В докладе о достигнутом прогрессе говорится, что общей целью организаций является "помощь партнерам в укреплении их мощностей и сопротивляемости, в частности, на западе Балкан и в соседних регионах на востоке и на юге".
Организации отмечают, что в этом контексте ЕС планирует вложить средства в программу НАТО по "построению целостности" (Building Integrity Programme), нацеленной на предотвращение коррупции и повышение эффективности администрирования в секторах обороны и безопасности.