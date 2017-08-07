Экс-министр обороны Молдавии хочет привлечь президента к суду

КИШИНЕВ, 7 авг – РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Партии народного единства, экс-министр обороны Молдавии Анатолий Шалару заявил в понедельник, что намерен добиться привлечения президента республики Игоря Додона к уголовной ответственности.

Шалару возложил на президента ответственность за прекращение финансирования молдавской армии со стороны США в рамках программы Foreign Military Financing. Экс-министр связал это с отказом молдавских властей разрешить участие военнослужащих национальной армии в региональных военных учениях.

"Незаконные действия Игоря Додона против национальной оборонной системы начинают приносить эффект… США приостановили финансирование национальной армии, предоставленного в рамках программы Foreign Military Financing. Таким образом, национальная армия Молдавии теряет 12,7 миллиона долларов – деньги, предназначенные для реформирования и модернизации армии… Объявляю, что в связи с этим обращусь с уголовной жалобой против Игоря Додона из-за действий, направленных на подрыв национальной оборонной системы Молдавии", — написал Шалару на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно конституции Молдавии, президент республики обладает неприкосновенностью и не может привлекаться к юридической ответственности за "взгляды, выраженные при осуществлении полномочий". Право возбудить обвинение против главы республики имеет только парламент страны, и такое решение должно быть поддержано не менее чем двумя третями голосов парламентариев.

Додон вступил в должность 23 декабря и спустя несколько дней подписал указ об отставке Шалару с поста главы Минобороны. Экс-министр известен своими заявлениями о создании "музея советской оккупации". Специально для этого из расположения мотопехотной бригады №2 имени Штефана чел Маре в Кишиневе был вывезен советский танк Т-34. На данный момент экс-министр исполняет обязанности главы Партии народного единства, которой собирается руководить бывший президент Румынии Траян Бэсеску. Ранее Додон лишил экс-лидера Румынии гражданства Молдавии, а в Румынии в отношении Бэсеску заведено несколько уголовных дел.