Депутаты Молдавии призвали Россию вывести военных из ПМР, Додон против

КИШИНЕВ, 21 июл – РИА Новости. Парламентская коалиция Молдавии утвердила в пятницу декларацию о выводе российских военных из Приднестровья, депутаты призвали РФ завершить процесс вывода оружия и военной техники, но никаких юридических обязательств документ не налагает.

При этом, как обращает внимание директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности Валерий Осталеп, в декларации четко не прописано, касается ли этот документ миротворческого контингента, который находится в ПМР, это требует прояснения. Он считает, что декларация "не несет никакого серьезного заряда" и является очередным выпадом в сторону России в преддверии парламентских выборов в республике.

Президент Молдавии Игорь Додон, выступающий за сближение с РФ, осудил декларацию. Он назвал ее провокацией и обвинил парламентское большинство в попытке ухудшить отношения с Москвой. Депутаты от фракции Партии социалистов покинули зал парламента еще во время заседания.

"Политическое мнение, а не законопроект"

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Кроме того, в 2017 году году исполняется 25 лет с начала миротворческой операции в ПМР. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.

Как отметил Лупу, "присутствие российских военных в восточных районах страны нарушают положения конституции о независимости, суверенитете, территориальной целостности и нейтралитете Молдавии".

"Хранение на территории Молдавии существенных объемов оружия представляет угрозу для безопасности и стабильности как с региональной точки зрения, так и в целом… Парламент призывает Российскую Федерацию возобновить и завершить процесс вывода своих военных, оружия и военной техники с территории страны в соответствии с международным правом и своими международными обязательствами", — сказал политик.

По его словам, "парламент приглашает международных посредников и наблюдателей в процессе приднестровского урегулирования инициировать политические дискуссии о трансформации действующего миротворческого механизма в гражданскую миссию с международным мандатом".

Как отметил Лупу, этот документ — декларация, политическое мнение, а не законопроект, никаких юридических последствий документ не несет. "Подчеркиваю, что это не закон. Если вы обратите внимание на текст этого проекта декларации, то увидите, что он подчеркивает независимость, суверенитет и нейтралитет Молдавии", — сказал Лупу.

Исходя из слов демократа, этот документ не приведет к каким-либо юридическим последствиям.

Миротворцы под угрозой?

Директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-заместитель министра иностранных дел Молдавии Валерий Осталеп в комментарии РИА Новости заявил, что в декларации четко не прописано, касается ли этот документ миротворческого контингента. "Если декларация и была озвучена, то она требует внятной проработки. Чтобы было всем понятно и не возникало никаких вопросов, а коснется ли это российских миротворцев… А парламент уходит на каникулы", — сказал Осталеп.

По его мнению, это просто политическая декларация, "которая не несет никакого серьезного заряда".

"Таких заявлений за последние годы было озвучено десятки. Конечно, это серьезная тема и, действительно, она нуждается в обсуждении, но это должно делаться комплексно. Никто на основе какой-то декларации или нескольких заявлений не будет выводить войска", — сказал собеседник.

Он подчеркнул, что это слишком серьезный вопрос.

"Во-первых, надо разговаривать с высшим руководством России и не в форме демарша, потому что это ни к чему не приведет. Во-вторых, нужно говорить о политическом решение этого вопроса. Так как ни одного, ни другого я не вижу, то, считаю, что не будет никакого продолжения", – сказал собеседник.

Характеризуя это решение, Осталеп обратил внимание, что "в Молдавии приближаются выборы (которые ожидаются в 2018 году – ред.). И раз в четыре года у нас такая традиция во всем обвинять Россию. Поэтому эта декларация и многие подобные ей еще последуют", — заключил Осталеп.

Президент возмущен

Президент Молдавии Игорь Додон осудил декларацию. "Категорически осуждаю эту очередную провокацию. Данные действия направлены на ухудшение отношений с Российской Федерацией и подрыв тех успехов, которых удалось достигнуть совместно с российским руководством, а именно в области экспорта молдавской продукции, ситуации с мигрантами, регионального сотрудничества, образовательных и гуманитарных программ", — написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook.

По его словам, "данная провокация вписывается в череду действий со стороны парламентского большинства под руководством Демпартии по нагнетанию обстановки в регионе и, в первую очередь, по отношению к России и в канун визита заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина в Молдавию".