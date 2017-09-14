У американских солдат в Польше украли военное оборудование

ВАРШАВА, 14 сен – РИА Новости. Дорогостоящее оборудование украли у американских военных в Польше, сообщает радиостанция RMF FM.
Ранее сообщалось, что американские военные и польская военная жандармерия ищут в Любуском воеводстве принадлежащий армии США контейнер.
При этом польская прокуратура уверяет, что в контейнере не было оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. "По нашим данным, речь может идти, в частности, о подзорных трубах и приборах ночного видения. Следователи не хотят этого подтверждать — сообщают только, что это специализированное оборудование, которое используется в современной армии", — говорится в сообщении.
Делом занимается вроцлавская прокуратура и военная жандармерия.
Польское руководство неоднократно заявляло, что хочет постоянного присутствия американских войск на территории страны и увеличения их численности.