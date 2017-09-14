У американских солдат в Польше украли военное оборудование

ВАРШАВА, 14 сен – РИА Новости. Дорогостоящее оборудование украли у американских военных в Польше, сообщает радиостанция RMF FM.

Ранее сообщалось, что американские военные и польская военная жандармерия ищут в Любуском воеводстве принадлежащий армии США контейнер.

"Кто-то взломал стоящий на железнодорожной рампе в Жагани контейнер, принадлежащий вооруженным силам США. Из него украли специальное оборудование стоимостью более 200 тысяч злотых более 55 тысяч долларов", — говорится в сообщении.

При этом польская прокуратура уверяет, что в контейнере не было оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. "По нашим данным, речь может идти, в частности, о подзорных трубах и приборах ночного видения. Следователи не хотят этого подтверждать — сообщают только, что это специализированное оборудование, которое используется в современной армии", — говорится в сообщении.

Делом занимается вроцлавская прокуратура и военная жандармерия.

В Польше развернута американская бронетанковая бригада в рамках операции Atlantic Resolve. В настоящее время идет ее ротация. Численность американских военных составляет около 3,5 тысячи человек. Основу парка боевой техники бригады составляют танки Abrams и самоходные гаубицы Paladin.

Польское руководство неоднократно заявляло, что хочет постоянного присутствия американских войск на территории страны и увеличения их численности.