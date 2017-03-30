Почему армии США для маневров требуется "русское население"

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
В Германии ищут русскоговорящих статистов для учений армии США и наилучшей подготовки американских солдат к зарубежным миссиям.
Маневры начнутся 26 апреля. Ролевые игры рассчитаны на две недели. Строгий режим на полигоне Хоэнфельс запрещает пользование смартфонами и мобильными устройствами. За каждый день работы "русским" обещают платить от 88 до 120 евро. На полигоне уже построена "русская резервация", 10 деревень, в каждой из которых — до 30 домов и до 100 жителей.
Нетрудно догадаться, что Пентагон отрабатывает украинский сценарий, ведь единственный "кризисный регион" в Европе, где разговаривают на русском языке, это Донбасс.
На что рассчитывают американские стратеги?
Резервация строгого режима
На новом витке обострения отношений России с Западом было всякое. Нас пугали "Быстрым ответом" натовских десантников, межвидовым "Трезубцем", "Железным мечом", польской "Анакондой", "Золотой лопаткой", новым ядерным оружием США и Великобритании, перевооружением Украины. Чаяния Вашингтона и Пентагона сегодня ясны, и все же военная тренировка оккупации русскоговорящего населения на немецком полигоне — за гранью допустимого.
Характер подготовки американских учений в Германии свидетельствует: в Пентагоне озабочены психологической устойчивостью военнослужащих в войне с русскими (в ходе Второй мировой войны даже гитлеровские эсэсовцы порой не выдерживали массового уничтожения мирных жителей). Моделирование конфликтов с партизанскими отрядами в крупных городах позволяет прогнозировать большие проблемы в зоне операции с русскоговорящим населением.
И в "деревнях" на полигоне Хоэнфельс наверняка предусмотрена отработка методов "кнута и пряника", ведь в длительной войне на чужой территории многое зависит от коллаборационистов, получивших американский статус "правоохранителей" (и снова возникают ассоциации с оккупационной практикой гитлеровской Германии).
Изложенная программа — бальзам на душу американских генералов. Отсюда и необычные "декорации" немецкого полигона Хоэнфельс. И все же полагаю, в Вашингтоне трезвых политиков больше, чем в Киеве.
Неадекватная реакция
Симптоматично, что в Германии нет никаких признаков международного скандала. Если бы Россия набирала для военных учений статистов-американцев, тогда шума было бы много. А так — все нормально.
Возмущаются лишь отдельные активисты: "Генеральная ассамблея ООН много лет назад дала определение агрессии (Резолюция 3314), Римский статут — правовая основа Международного уголовного суда — категорически запрещает агрессию, но Соединенным Штатам и НАТО все это глубоко по фигу".
Заместитель председателя немецкой Левой партии Тобиас Пфлюгер назвал объявление о поиске статистов "Катастрофой с точки зрения мировой политики". И отметил, что это не предвещает ничего хорошего, учитывая сосредоточение и развертывание сил НАТО, направленных против России. Фракция Левой партии в бундестаге намерена направить федеральному правительству депутатский запрос о подоплеке ситуации. Объяснения заслуживает сам факт публикации объявления на онлайн-бирже труда Федерального агентства по труду — официального федерального органа.
Брюссель уже традиционно видит только одну "глобальную и всеобъемлющую угрозу". Вашингтон более всего озабочен опросом свидетелей по "влиянию России", сенатский комитет по разведке потрясен информацией о "вмешательстве" Москвы в президентские выборы 2016 года. Постпред США при ООН Никки Хейли напомнила человечеству, что Америка является совестью мира. Заметим: мир безмолвствует.
В интервью журналу National Interest российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что под нормальными отношениями России и США понимает уважительное отношение без попыток навязывать какие-то свои идеи и такие лживые формулировки, как "Россия — агрессор на Украине". Партнеры прекрасно осведомлены об отсутствии у Москвы агрессивных планов, но ищут повод для размещения войск у границ России и "предотвращения ресоветизации бывшего советского пространства".
Очевидно, операции Пентагона в районах с "русскоговорящим населением" (открытое взаимодействие с ВСУ) вызовет более резкую реакцию Москвы, нежели существующие полутеневые поставки вооружений и другие виды военно-технического сотрудничества Вашингтона и Киева.