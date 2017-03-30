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В мире

Почему армии США для маневров требуется "русское население"

20:0830.03.2017
18716455
Солдаты вооруженных сил Германии. Архивное фото
© Flickr/ U.S. Army Europe

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В Германии ищут русскоговорящих статистов для учений армии США и наилучшей подготовки американских солдат к зарубежным миссиям.

Американские военные во время учений в Германии, архивное фото
© Flickr/ U.S. Department of Defense Current Photos/Gertrud Zach
Театр военных действий. Зачем НАТО понадобились "убитые русские"
Принятые на работу должны имитировать гражданское население кризисного региона (то есть изображать русских) на полигоне Хоэнфельс под Нюрнбергом в "приближенном к действительности учебном сценарии". В ходе учений специальные жилеты с инфракрасными датчиками помогут подсчитать количество "пострадавших русских". Отмечается, что все выстрелы будут холостыми, и все же гуманность Пентагона по отношению к мирному населению и безопасность статистов вызывают большие сомнения.

Маневры начнутся 26 апреля. Ролевые игры рассчитаны на две недели. Строгий режим на полигоне Хоэнфельс запрещает пользование смартфонами и мобильными устройствами. За каждый день работы "русским" обещают платить от 88 до 120 евро. На полигоне уже построена "русская резервация", 10 деревень, в каждой из которых — до 30 домов и до 100 жителей.

Нетрудно догадаться, что Пентагон отрабатывает украинский сценарий, ведь единственный "кризисный регион" в Европе, где разговаривают на русском языке, это Донбасс.

Американский военный во время учений в Германии, архивное фото
© Flickr/ U.S. Department of Defense Current Photos/Pablo N. Piedra
Эксперт: "русскоговорящие статисты" на учениях армии США – полная дикость
А украинский президент Петр Порошенко в январе подписал закон, разрешающий допуск вооруженных сил других государств на территорию страны в 2017 году на срок до 365 дней, и заявил в крупнейшей деловой газете США The Wall Street Journal: "Мы страдаем под огнем российской агрессии в Крыму и Донбассе". То есть операционной зоной Пентагона и НАТО может оказаться и российский Крым.

На что рассчитывают американские стратеги?

Резервация строгого режима

На новом витке обострения отношений России с Западом было всякое. Нас пугали "Быстрым ответом" натовских десантников, межвидовым "Трезубцем", "Железным мечом", польской "Анакондой", "Золотой лопаткой", новым ядерным оружием США и Великобритании, перевооружением Украины. Чаяния Вашингтона и Пентагона сегодня ясны, и все же военная тренировка оккупации русскоговорящего населения на немецком полигоне — за гранью допустимого.

Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен. Январь 2017 года
© AP Photo/ dpa/Ingo Wagner
Для чего Соединенным Штатам бронетанковая дивизия в Европе

Характер подготовки американских учений в Германии свидетельствует: в Пентагоне озабочены психологической устойчивостью военнослужащих в войне с русскими (в ходе Второй мировой войны даже гитлеровские эсэсовцы порой не выдерживали массового уничтожения мирных жителей). Моделирование конфликтов с партизанскими отрядами в крупных городах позволяет прогнозировать большие проблемы в зоне операции с русскоговорящим населением.

И в "деревнях" на полигоне Хоэнфельс наверняка предусмотрена отработка методов "кнута и пряника", ведь в длительной войне на чужой территории многое зависит от коллаборационистов, получивших американский статус "правоохранителей" (и снова возникают ассоциации с оккупационной практикой гитлеровской Германии).

Военнослужащий армии США. Архивное фото
© Flickr/ U.S. Army Europe
Главком НАТО в Европе призвал усилить контингент для "сдерживания" России
Позиция Порошенко прозрачна: "Российская агрессия на восточном фланге натовской территории является агрессией не только против Украины, но и против западного мира. Однако ни у одной страны — члена НАТО нет реального опыта ведения боевых действий против современной российской армии. У Украины такой опыт есть… Только углубленное партнерство НАТО и Украины обеспечит стабильность на Украине, в Восточной Европе, на Черном море и в трансатлантическом регионе в целом".

Изложенная программа — бальзам на душу американских генералов. Отсюда и необычные "декорации" немецкого полигона Хоэнфельс. И все же полагаю, в Вашингтоне трезвых политиков больше, чем в Киеве.

© AP Photo/ Matthias Schrader
Учения НАТО на полигоне Хоэнфельс в Германии. Архивое фото

Неадекватная реакция

Симптоматично, что в Германии нет никаких признаков международного скандала. Если бы Россия набирала для военных учений статистов-американцев, тогда шума было бы много. А так — все нормально.

Грузовики с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD. Архивное фото
© AP Photo/ U.S. Force Korea
Россия примет контрмеры в ответ на развертывание ПРО США

Возмущаются лишь отдельные активисты: "Генеральная ассамблея ООН много лет назад дала определение агрессии (Резолюция 3314), Римский статут — правовая основа Международного уголовного суда — категорически запрещает агрессию, но Соединенным Штатам и НАТО все это глубоко по фигу".

Заместитель председателя немецкой Левой партии Тобиас Пфлюгер назвал объявление о поиске статистов "Катастрофой с точки зрения мировой политики". И отметил, что это не предвещает ничего хорошего, учитывая сосредоточение и развертывание сил НАТО, направленных против России. Фракция Левой партии в бундестаге намерена направить федеральному правительству депутатский запрос о подоплеке ситуации. Объяснения заслуживает сам факт публикации объявления на онлайн-бирже труда Федерального агентства по труду — официального федерального органа.

Ракетный комплекс Искандер-М. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Брюссель уже традиционно видит только одну "глобальную и всеобъемлющую угрозу". Вашингтон более всего озабочен опросом свидетелей по "влиянию России", сенатский комитет по разведке потрясен информацией о "вмешательстве" Москвы в президентские выборы 2016 года. Постпред США при ООН Никки Хейли напомнила человечеству, что Америка является совестью мира. Заметим: мир безмолвствует.

В интервью журналу National Interest российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что под нормальными отношениями России и США понимает уважительное отношение без попыток навязывать какие-то свои идеи и такие лживые формулировки, как "Россия — агрессор на Украине". Партнеры прекрасно осведомлены об отсутствии у Москвы агрессивных планов, но ищут повод для размещения войск у границ России и "предотвращения ресоветизации бывшего советского пространства".

Очевидно, операции Пентагона в районах с "русскоговорящим населением" (открытое взаимодействие с ВСУ) вызовет более резкую реакцию Москвы, нежели существующие полутеневые поставки вооружений и другие виды военно-технического сотрудничества Вашингтона и Киева.

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В мире
Комментарии
13 пользователей оставили 18 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Иванов
Ужас какой. Моделируют войну на нашей территории. Похоже, серьезно готовятся вторгнуться в Россию под предлогом угнетения геев и лезбиянок.
Я бы выразил решительный протест в связи с такими действиями.
20:57
30.03.2017
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Leo Fil
Ну чтож, встретим пиндосов, как встречали шведов, поляков, французов и немчуру, земля им прахом.
22:06
30.03.2017
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