Генерал ВС США допустил, что коалиция причастна к гибели мирных жителей

ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Командующий Центральным командованием ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел допустил причастность коалиции под руководством США к гибели мирных жителей в Мосуле.

"Есть значительный шанс, что наши операции могли привести к гибели гражданских лиц, но расследование продолжается", — сказал Вотел на слушаниях в подкомитете по вооруженным силам палаты представителей конгресса, повторив оценки своего коллеги, командующего международной коалицией Стивена Таунсенда, высказанные накануне.

"Мы воспринимаем все предположения о гибели мирных жителей серьезно и разработали хороший процесс оценки и, если необходимо, расследования этих инцидентов", — добавил Вотел.

Генерал Таунсенд ранее признал причастность сил коалиции к жертвам среди мирного населения в результате авиаударов. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в понедельник, что Москва запросила специальный брифинг Совета Безопасности ООН в связи с действиями коалиции в Мосуле.