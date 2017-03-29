Сенат США назначил дату слушаний по "российскому влиянию" на выборы

ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Спецкомитет сената США по разведке 3 апреля начнет опрос свидетелей по делу о так называемом "российском влиянии" на выборы. Об этом журналистам рассказал председатель комитета республиканец Ричард Берр.

По словам сенатора, парламентарии не будут спешить с выводами.

"Когда вы смотрите фильм, он продолжается примерно два часа. Но когда вы видите отснятую для этого фильма пленку — это может быть 50 часов. Мы не хотим просто посмотреть на доклад. Мы хотим убедиться в том, что все решения правильные", — сказал он.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.