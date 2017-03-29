Сенат США назначил дату слушаний по "российскому влиянию" на выборы

ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Спецкомитет сената США по разведке 3 апреля начнет опрос свидетелей по делу о так называемом "российском влиянии" на выборы. Об этом журналистам рассказал председатель комитета республиканец Ричард Берр.
"Когда вы смотрите фильм, он продолжается примерно два часа. Но когда вы видите отснятую для этого фильма пленку — это может быть 50 часов. Мы не хотим просто посмотреть на доклад. Мы хотим убедиться в том, что все решения правильные", — сказал он.
Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.